Выглядят идеально, но опасны для жизни: в этих пляжах Лацио нельзя купаться — но вы об этом не знали

Лето в Лацио — это мечта о солнечном побережье и тёплом море. Но прежде чем отправляться к воде, стоит узнать, где купание официально запрещено. Региональные власти обновили список пляжей и водоёмов, непригодных для плавания из-за высокого уровня загрязнения.
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Девочка на пляже
И хотя большая часть прибрежной зоны признана "отличной", некоторые места остаются под строгим запретом.
Где нельзя купаться в провинции Рим:
Чивитавеккья: участок от 1400 м слева от Torre Valdaliga до порта, включая Foci Fossi Infernaccio, Scarpatosta и порт Траяна.
Санта-Маринелла: Foce Fosso delle Guardiole, от порта до Fosso Santa Maria Morgana, Castelsecco, delle Bouche, Pontenuovo и военный полигон.
Черветери: от полигона до Фоссо Турбино, устье Фоссо Замбра.
Ладисполи: Foce Vaccina и Sanguinara.
Фьюмичино: устья Cupino, Falls, Tre Denari, реки Арроне и обе стороны реки Тибр.
Рим: правый берег устья Тибра и президентская усадьба.
Помеция: устья Pratica, Crocetta, Orfeo, Rio Torto.
Ардеа: Фоссо Гранде, Молетта, канал Биффи, Фоссо Дель Дьяволо, Каффарелла.
Анцио: ров мертвой лошади и порт.
Неттуно: от порта до 300 м влево от рва Лорицина и у военного полигона.
Озёра с запретом на купание:
Браччано: Foce del Diavolo, Quadri, Mola, Grotta Renara, della Fiora, Vicarello, Conca и Casacci.
Больсена: порты Каподимонте, Марта и Больсена.
Запреты в других провинциях:
Латина:
Террачина: устья Астура, Москарелло, Рио-Мартино, Порто-Бадино, порт.
Сабаудия: справа от Рио-Мартино.
Сан-Феличе-Чирчео: портовая зона.
Сперлонга — Гаэта: от Пунта-Баннеро до порта Гаэта.
Формия: порт и устье Рио-Санта-Кроче.
Минтурно: устье Гарильяно, порты.
Понца и Вентотене: порты.
Витербо:
Монтальто-ди-Кастро: от Tenuta Marchese Guglielmi до устья реки Фиора.
Тарквиния: устье Марта, военный полигон.
Важно помнить: большинство запрещённых зон расположены у портов, устьев рек и вблизи военных объектов — мест, где загрязнение воды традиционно выше.
Перед поездкой на пляж стоит проверить обновлённые данные, чтобы отдых не превратился в разочарование.
Уточнения
Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Занимает Апеннинский полуостров, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.