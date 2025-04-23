Выглядят идеально, но опасны для жизни: в этих пляжах Лацио нельзя купаться — но вы об этом не знали

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето в Лацио — это мечта о солнечном побережье и тёплом море. Но прежде чем отправляться к воде, стоит узнать, где купание официально запрещено. Региональные власти обновили список пляжей и водоёмов, непригодных для плавания из-за высокого уровня загрязнения.

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка на пляже

И хотя большая часть прибрежной зоны признана "отличной", некоторые места остаются под строгим запретом.

Где нельзя купаться в провинции Рим:

Чивитавеккья: участок от 1400 м слева от Torre Valdaliga до порта, включая Foci Fossi Infernaccio, Scarpatosta и порт Траяна.

Санта-Маринелла: Foce Fosso delle Guardiole, от порта до Fosso Santa Maria Morgana, Castelsecco, delle Bouche, Pontenuovo и военный полигон.

Черветери: от полигона до Фоссо Турбино, устье Фоссо Замбра.

Ладисполи: Foce Vaccina и Sanguinara.

Фьюмичино: устья Cupino, Falls, Tre Denari, реки Арроне и обе стороны реки Тибр.

Рим: правый берег устья Тибра и президентская усадьба.

Помеция: устья Pratica, Crocetta, Orfeo, Rio Torto.

Ардеа: Фоссо Гранде, Молетта, канал Биффи, Фоссо Дель Дьяволо, Каффарелла.

Анцио: ров мертвой лошади и порт.

Неттуно: от порта до 300 м влево от рва Лорицина и у военного полигона.

Озёра с запретом на купание:

Браччано: Foce del Diavolo, Quadri, Mola, Grotta Renara, della Fiora, Vicarello, Conca и Casacci.

Больсена: порты Каподимонте, Марта и Больсена.

Запреты в других провинциях:

Латина:

Террачина: устья Астура, Москарелло, Рио-Мартино, Порто-Бадино, порт.

Сабаудия: справа от Рио-Мартино.

Сан-Феличе-Чирчео: портовая зона.

Сперлонга — Гаэта: от Пунта-Баннеро до порта Гаэта.

Формия: порт и устье Рио-Санта-Кроче.

Минтурно: устье Гарильяно, порты.

Понца и Вентотене: порты.

Витербо:

Монтальто-ди-Кастро: от Tenuta Marchese Guglielmi до устья реки Фиора.

Тарквиния: устье Марта, военный полигон.

Важно помнить: большинство запрещённых зон расположены у портов, устьев рек и вблизи военных объектов — мест, где загрязнение воды традиционно выше.

Перед поездкой на пляж стоит проверить обновлённые данные, чтобы отдых не превратился в разочарование.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Занимает Апеннинский полуостров, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.

