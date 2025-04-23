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2000 гектаров зелени — кто и зачем создаёт новый парк в Ломбардии

1:59
Туризм

В самом центре Ломбардии может появиться новый региональный парк — масштабный природный проект, который объединит зелёные зоны от Севезо до Центральной Брианцы. Ассамблея мэров Консорциума Grugnotorto Villoresi и Brianza Centrale (Grubria) единогласно проголосовала за начало процедуры его создания.

региональный парк, Ломбардия
Фото: commons.wikimedia.org by Arron Anon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
региональный парк, Ломбардия

Что это за территория?

Инициатива охватывает более 2000 гектаров, включая земли ПЛИС-Грубриа и участки вдоль реки Севезо. В число муниципалитетов, которые войдут в парк, входят Бовизио-Маскиаго, Чинизелло-Бальзамо, Кузано-Миланино, Дезио, Лиссоне, Муджо, Нова-Миланезе, Падерно-Дуньяно, Сереньо, Варедо.

А также возможное расширение на Чезано-Мадерно, Меда и Боско-делле-Кер.

Почему это важно?

Новый парк — это не просто зелёная зона. Это шаг к экологическому возрождению региона, где плотная застройка оставила мало пространства для природы.

Цель — сохранить остатки природных территорий, восстановить экологические связи и улучшить качество жизни.

"Единодушие, выраженное Ассамблеей мэров, демонстрирует общее видение повышения защиты территорий. Мы уже работаем над продолжением процесса для официального признания парка, региональный парк, который мы намерены продвигать, станет инструментом консолидации усилий по защите, регенерации и устойчивому развитию", — отметил президент консорциума Grubria Артуро Ланзани.

Что будет дальше?

Ассамблея мэров официально запросила регион Ломбардия поддержать инициативу и помочь муниципалитетам добиться статуса регионального парка.

Это позволит на новом уровне защищать так называемые "остаточные зелёные зоны" — важные участки природы, уцелевшие среди плотной городской застройки.

Уточнения

Ломба́рдия (итал. Lombardia) — область на севере Италии. Столицей области является Милан — самый большой город в северной Италии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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