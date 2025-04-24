Как деревни, о которых вы даже не слышали, стали символом Италии

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Регион Лацио — это не только Рим, но и множество укромных уголков, где время словно замерло. Весной эти земли особенно прекрасны: средневековые деревни, холмы, оливковые рощи и виноградники оживают в мягком солнечном свете. Среди них — Чочария, душа Лацио, расположенная между морем и горами в провинции Фрозиноне.

Фото: commons.wikimedia by Bocachete, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бовилле-Эрника, Лацио, Италия

Чочария включает 91 деревню, раскинувшуюся среди Апеннинских склонов. Здесь прошли исторические фигуры, такие как военачальник Гай Марий и философ Марк Туллий Цицерон. Каждая деревня сохраняет отпечатки тысячелетней истории — от древних римских дорог до культовых построек, залитых атмосферой прошлого.

Одной из жемчужин региона является Бовилле-Эрника — город-крепость с городской стеной и 18 башнями. Он входит в ассоциацию самых красивых средневековых деревень Италии. Узкие улочки, древние храмы и культурные памятники, такие как Аббатство Святого Петра Испано и площадь Гранатьери ди Сардиния, создают ощущение путешествия сквозь века.

Но Бовилле-Эрника славится не только архитектурой. Он лежит среди оливковых рощ и виноградников, благодаря чему стал местом производства ароматного масла и тонкого вина. Здесь проходят аутентичные праздники, такие как "Прогулка среди оливковых деревьев" и гастрономический фестиваль "Хлеб, масло и фантазия", где можно почувствовать настоящий вкус Лацио.

Это Лацио, который дышит историей, поэзией и ароматами весны. Идеальное направление для тех, кто ищет не туристическую шаблонность, а душу Италии.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.



Чочария (итал. Ciociarìa или Ciocerìa) — название региона без определённых границ в области Лацио, к юго-востоку от Рима.



Гай Ма́рий (лат. Gaius Marius; 158/157 — 13 января 86 года до н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель.



Бовилле-Эрника (итал. Boville Ernica) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.

