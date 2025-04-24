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Как Колизей стал символом Рима и жертвой времени: удивительные факты о легендарном амфитеатре

2:06
Туризм

Колизей — не просто руины. Это живая легенда, застывшая в камне. Построенный в самом сердце Рима в 80 году нашей эры, этот величественный амфитеатр изначально служил ареной для гладиаторских боев, охоты на диких зверей и даже имитации морских сражений. Его зрелищные функции делали его эпицентром общественной жизни древнеримского общества.

Колизей
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Колизей

С архитектурной точки зрения Колизей впечатляет до сих пор. Его овальная форма длиной 189 метров и шириной 156 метров занимает площадь в 24 000 квадратных метров. Высота стен достигает 48 метров, а вместимость — до 50 000 зрителей. И всё это чудо было возведено всего за 5 лет, при использовании 100 000 кубометров травертина — камня, из которого складывались вечные символы Рима.

Первоначально амфитеатр назывался Флавиевым в честь императоров Веспасиана и его сына Тита. Но в Средние века название изменилось — "Колизей" стало ассоциироваться то ли с Колоссом Нерона, то ли с загадочным храмом Исиды, стоявшим поблизости. Уже тогда строение обросло легендами, в том числе и мрачными. Одни считали, что здесь поклонялись дьяволу, другие — что именно тут приносили в жертву христиан.

Интересно, что мрамор, украшавший фасады и внутреннее убранство Колизея, веками разбирался на нужды других строек. В частности, он нашёл своё новое воплощение в Базилике Святого Петра и Палаццо Барберини. Только к XVII веку это прекратилось.

И даже флора Колизея заслуживает отдельного внимания. На его камнях укоренились десятки видов растений, некоторые из которых были завезены из других регионов. В 2011 году учёные зафиксировали 242 вида флоры, хотя ещё в XVIII веке их насчитывалось более 400.

Уточнения

Колизе́й (лат. Colosseus, colosseum — исполинский), или амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени.

Тит Фла́вий Веспасиа́н (лат. Titus Flavius Vespasianus; 30 декабря 39, Рим, — 13 сентября 81, Аквы Кутилиевы), в отличие от отца, своего полного тёзки, вошедший в историю под личным именем Тит, — римский император из династии Флавиев, правивший с 79 по 81 год.

Тит Фла́вий Веспасиа́н (лат. Titus Flavius Vespasianus, 17 ноября 9 года — 24 июня 79 года), вошедший в историю под именем Веспасиан, — римский император в 69—79 годах, основатель династии Флавиев, пришедший к власти по итогам «года четырёх императоров».

Колосс Нерона — несохранившаяся огромная бронзовая статуя, которую, согласно античным источникам, император Нерон установил в вестибюле Золотого дома Нерона, его дворцовой резиденции в Риме.

Иси́да (Изи́да; егип. js.t, др.-греч. Ἶσις, лат. Isis) — одна из значимых богинь Древнего Египта, представлявшаяся образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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