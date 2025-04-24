Этот малоизвестный архипелаг мало чем отличается от Мальдив: как сэкономить на мечте и получить больше

Когда мы мечтаем сбежать в тропический рай, на ум часто приходят Мальдивы — кристально чистая вода, пальмы и роскошь. Но из-за высоких цен и ограниченного количества рейсов это направление остаётся далекой мечтой для многих.
А как насчёт места, которое внешне похоже на Мальдивы, но стоит в разы дешевле?
Менее чем в семи часах полёта от Европы находится островной архипелаг, о котором мало кто ещё знает. Это место, состоящее из 10 вулканических островов, сочетает в себе экзотическую природу, европейское влияние и африканскую духовность — ни толпы, ни суеты, ни коммерческого шума.
По данным Forbes, это новая "жемчужина" на карте путешественников — направление, которое демонстрирует рекордный рост туризма и становится горячей точкой для тех, кто ищет что-то другое.
Один из самых популярных островов предлагает песчаные полосы, которые не уступают Мальдивам. На смену шумным комплексам приходит курортный посёлок с небольшими тавернами и непринуждённой атмосферой. Здесь можно остановиться в уютной квартире менее чем за $50 или в отеле по системе "всё включено" примерно за $200.
Средняя цена за ночь составляет около $130 — почти половина от стандартной брони в Индийском океане.
Местная кухня на удивление доступна. Обязательно попробуйте традиционное рагу из кукурузы, овощей и мяса — около 5 долларов в настоящей таверне. Местное пиво? До $4.
Всё сопровождается живой музыкой, тёплыми улыбками и ощущением, что ты нашел что-то настоящее.
Официальным языком является португальский, а музыка, кухня и традиции создают ощущение уникального культурного опыта, отличного от известных курортных направлений.
Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒe]), официальное название — Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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