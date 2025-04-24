Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты жизни после развода: с какими мужчинами Катя Лель ходит на свидания
Почему в некоторых городах СССР трамваи заменили троллейбусами?
Анна Хилькевич раскрыла шокирующие траты на красоту: 400 тысяч рублей в месяц
Вулкан на Камчатке ожил : Безымянный выбросил пепел на 11 км
После Ближнего Востока — к Путину: у Трампа амбициозный план
Рефери промолчал — фанаты не простили: что случилось с Алмабаевым в UFC
Сыр для торта: творожный, сливочный или маскарпоне? Всё проще, чем кажется
Легальная криптовалюта в России: Силуанов анонсировал создание официальной биржи
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного

Этот малоизвестный архипелаг мало чем отличается от Мальдив: как сэкономить на мечте и получить больше

2:04
Туризм

Когда мы мечтаем сбежать в тропический рай, на ум часто приходят Мальдивы — кристально чистая вода, пальмы и роскошь. Но из-за высоких цен и ограниченного количества рейсов это направление остаётся далекой мечтой для многих.

Мальдивы
Фото: commons.wikimedia.org by Saaremees, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мальдивы

А как насчёт места, которое внешне похоже на Мальдивы, но стоит в разы дешевле?

Скрытый рай в Атлантике

Менее чем в семи часах полёта от Европы находится островной архипелаг, о котором мало кто ещё знает. Это место, состоящее из 10 вулканических островов, сочетает в себе экзотическую природу, европейское влияние и африканскую духовность — ни толпы, ни суеты, ни коммерческого шума.

По данным Forbes, это новая "жемчужина" на карте путешественников — направление, которое демонстрирует рекордный рост туризма и становится горячей точкой для тех, кто ищет что-то другое.

Белоснежные пляжи и тишина — без цены роскоши

Один из самых популярных островов предлагает песчаные полосы, которые не уступают Мальдивам. На смену шумным комплексам приходит курортный посёлок с небольшими тавернами и непринуждённой атмосферой. Здесь можно остановиться в уютной квартире менее чем за $50 или в отеле по системе "всё включено" примерно за $200.

Средняя цена за ночь составляет около $130 — почти половина от стандартной брони в Индийском океане.

Еда, Музыка, Культура

Местная кухня на удивление доступна. Обязательно попробуйте традиционное рагу из кукурузы, овощей и мяса — около 5 долларов в настоящей таверне. Местное пиво? До $4.

Всё сопровождается живой музыкой, тёплыми улыбками и ощущением, что ты нашел что-то настоящее.

Официальным языком является португальский, а музыка, кухня и традиции создают ощущение уникального культурного опыта, отличного от известных курортных направлений.

Уточнения

Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒe]), официальное название — Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Секреты жизни после развода: с какими мужчинами Катя Лель ходит на свидания
Почему в некоторых городах СССР трамваи заменили троллейбусами?
Анна Хилькевич раскрыла шокирующие траты на красоту: 400 тысяч рублей в месяц
Вулкан на Камчатке ожил : Безымянный выбросил пепел на 11 км
После Ближнего Востока — к Путину: у Трампа амбициозный план
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ
Рефери промолчал — фанаты не простили: что случилось с Алмабаевым в UFC
Этот малоизвестный архипелаг мало чем отличается от Мальдив: как сэкономить на мечте и получить больше
Сыр для торта: творожный, сливочный или маскарпоне? Всё проще, чем кажется
Легальная криптовалюта в России: Силуанов анонсировал создание официальной биржи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.