Это место называют самым молчаливым в Италии — и вот почему вам стоит его посетить

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Туризм

Сицилия всегда манит путешественников своими знаменитостями — Палермо, Катания, Агридженто. Но настоящие открытия начинаются тогда, когда маршрут отклоняется от классических направлений. Именно в провинции Мессина скрыта одна из настоящих жемчужин острова — Новара-ди-Сицилия, место, которое не похоже ни на одно другое в мире.

Майорка, Новара-Ди-Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Nasoallinsu, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Майорка, Новара-Ди-Сицилия

Мессина — больше, чем просто мост между Сицилией и Италией

Северо-восток острова удивляет контрастами: здесь кристально чистое море соседствует с дикими горными массивами, а пёстрые города выглядят как живые мозаики. Мессина — город, что пережил землетрясения и войны, но каждый раз восставал из руин, сохранив удивительное культурное и природное наследие.

Здесь находится самые большие в Европе астрономические часы, барочные фонтаны, уникальные природные парки — Неброди и Пелоритани. Первый считается "зелёным лёгким" Сицилии, второй — горной цепью, обрамляющей море.

Именно Мессине принадлежат и знаменитые Эолийские острова — часть наследия ЮНЕСКО. Липари, Салина, Стромболи, Панареа, Вулкана, Филикуди и Аликуди — названия, которые звучат, как музыка.

Город, окутанный туманами и легендами

И всё же сердце этого рассказа — Новара-ди-Сицилия. Маленький, забытый временем борго на границе между Неброди и Пелоритани. Его ещё называют "деревней туманов" или "молчаливым городом" — здесь звуки приглушены, воздух чист, а атмосфера будто вырезана из другого века.

Центр Новары удивительно хорошо сохранился: старинные фонтаны, массивные дворцы из песчаника, необычные церкви и улицы, по которым можно гулять часами. А вокруг — густые леса, ручьи, тропы и бескрайняя зелень.

Место, где живут дольше (и вкуснее)

Новара-ди-Сицилия — не только духовный, но и гастрономический оазис. Здесь готовят рыбу-меч по-мессински, знаменитые мессинские аранчини, граниту с бриошью, миндальные сладости и множество блюд, от которых забываешь о диете.

Этот уголок — идеальное место для тех, кто ищет тишину, чистый воздух, аутентичность и вкус настоящей Сицилии. Сюда нужно приехать до лета, пока деревня не проснулась от зимней дремоты и не окуталась ароматами цветущих склонов.

Уточнения

Месси́на (итал. Messina, сиц. Missina, лат. Messana, греч. Μεσσήνη) — город в итальянской области Сицилия, административный центр одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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