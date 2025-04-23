Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь с характером, лук с защитой: как работают влюблённые растения
Ваш автомобиль умеет больше, чем вы думаете: полезные мелочи, которые скрыты в салоне
Космическая гонка: кто станет новым лидером в спутниковых технологиях
Его предала семья, а он покорил Лондон: история Лукаса Переса
Целых 35% снижения активности: как парацетамол влияет на мужскую фертильность
Груша не любит соседей: как пара ошибок могут уничтожить урожай на вашем участке
Кажется, ваша кошка на вас обиделась — вот как это понять
Суточные щи: как наши бабушки делали их вкуснее с каждым разом
Юная невеста Григория Лепса показала свое лицо до пластики

Этот прибрежный городок признан одним из самых красивых в Италии — и вы поймёте почему

3:08
Туризм

В восточной части Лигурии, всего в нескольких десятках километров от Генуи, скрывается настоящий рай — живописный прибрежный городок Монилья. Это место — словно ожившая открытка: море с бирюзовой водой, горы, свежий воздух и очаровательная архитектура. Неудивительно, что Монилья входит в официальный список самых красивых деревень Италии.

Лигурия, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Dapa19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лигурия, Италия

Этот маленький уголок на Ривьере ди Леванте — идеальное место, чтобы сбежать от суеты, вдохнуть аромат средиземноморских трав и почувствовать, что время замедлилось.

Очарование, которое длится веками

Начать знакомство с Монильей стоит с прогулки по её узким улочкам, где фасады домов выкрашены в теплые пастельные тона, а за каждым поворотом скрывается история. До недавнего времени город был разделён на две части ручьём — западную и восточную. В одной возвышается церковь Сан-Джорджо, в другой — Санта-Кроче. Обе — архитектурные жемчужины.

Сан-Джорджо, основанная бенедиктинцами в XIV веке, по-прежнему хранит элементы оригинальной структуры, включая францисканский клуатр, два готических полиптиха и полотно, приписываемое мастеру XVI века Лука Камбиазо.

Санта-Кроче восхищает уже снаружи: мозаика из гальки и мраморный рельеф 1290 года делают её фасад настоящим произведением искусства. Внутри — работы скульптора Маральяно и византийский крест, который, по легенде, прибыл из моря.

На той же площади, где стоит Санта-Кроче, находится дом, в котором жил и умер Феличе Романи — поэт, написавший либретто для Россини, Беллини и Доницетти. А ещё — старейшее здание Монильи, ораторий Дисциплинанти, с четырьмя слоями фресок XIII–XVIII веков.

Завершить прогулку стоит посещением двух крепостей: Виллафранка — с ботаническим садом и центром имени Феличе Романи, и Монлеоне, где в начале XX века был построен замок в стиле Коппеде.

Рай для любителей моря и природы

Монилья — идеальное место для тех, кто обожает море. Посёлок находится между горами и побережьем, а море здесь поистине волшебное: кристально чистая вода, насыщенные оттенки бирюзы и видимость до самого дна. В подводном мире — осьминоги, морские звезды, анемоны, мурены и кораллы. Обязательно стоит искупаться или прогуляться по одному из тропических маршрутов, которые ведут от берега вглубь гор.

И, конечно, невозможно покинуть Монилью, не попробовав местные деликатесы. Здесь подают настоящую лигурийскую фокаччу и скобеджо — маринованную рыбу с уксусом, чесноком, луком и ароматными травами. Ещё одно гастрономическое удовольствие — тренетте аль песто с домашним базиликом. Эти блюда — квинтэссенция местной кухни: простые, свежие и наполненные вкусом.

Уточнения

Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Домашние животные
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся Аудио 
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Садоводство, цветоводство
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Своё небо. Третий импортонезависимый Superjet New встал на крыло! Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Советская классика с пикантным поворотом: вот чем фаршируют яйца сегодня
Без этого удобрения чеснок не выживет — проверено летом
Говори правду: украинцы требуют от Зеленского подробностей сделки с США
Заброшенная легенда оживёт: что появится в башне "Джамбо" к 2027 году
Поднять белый флаг: к чему приведет позиция Франции по Украине
Машина едет вяло, но без ошибок: двигатель уже теряет лошадиные силы
Берлинская долгожительница: самая старая горилла в мире отпраздновала день рождения — узнайте её историю
Могила для Европы: ЕК отказывается признать Крым за РФ
Попа как у тренера — без тренера: программа из 5 простых упражнений
В Бутане нашли волосы снежного человека — и вот кому они реально принадлежат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.