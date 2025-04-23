Этот прибрежный городок признан одним из самых красивых в Италии — и вы поймёте почему

3:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В восточной части Лигурии, всего в нескольких десятках километров от Генуи, скрывается настоящий рай — живописный прибрежный городок Монилья. Это место — словно ожившая открытка: море с бирюзовой водой, горы, свежий воздух и очаровательная архитектура. Неудивительно, что Монилья входит в официальный список самых красивых деревень Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Dapa19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лигурия, Италия

Этот маленький уголок на Ривьере ди Леванте — идеальное место, чтобы сбежать от суеты, вдохнуть аромат средиземноморских трав и почувствовать, что время замедлилось.

Очарование, которое длится веками

Начать знакомство с Монильей стоит с прогулки по её узким улочкам, где фасады домов выкрашены в теплые пастельные тона, а за каждым поворотом скрывается история. До недавнего времени город был разделён на две части ручьём — западную и восточную. В одной возвышается церковь Сан-Джорджо, в другой — Санта-Кроче. Обе — архитектурные жемчужины.

Сан-Джорджо, основанная бенедиктинцами в XIV веке, по-прежнему хранит элементы оригинальной структуры, включая францисканский клуатр, два готических полиптиха и полотно, приписываемое мастеру XVI века Лука Камбиазо.

Санта-Кроче восхищает уже снаружи: мозаика из гальки и мраморный рельеф 1290 года делают её фасад настоящим произведением искусства. Внутри — работы скульптора Маральяно и византийский крест, который, по легенде, прибыл из моря.

На той же площади, где стоит Санта-Кроче, находится дом, в котором жил и умер Феличе Романи — поэт, написавший либретто для Россини, Беллини и Доницетти. А ещё — старейшее здание Монильи, ораторий Дисциплинанти, с четырьмя слоями фресок XIII–XVIII веков.

Завершить прогулку стоит посещением двух крепостей: Виллафранка — с ботаническим садом и центром имени Феличе Романи, и Монлеоне, где в начале XX века был построен замок в стиле Коппеде.

Рай для любителей моря и природы

Монилья — идеальное место для тех, кто обожает море. Посёлок находится между горами и побережьем, а море здесь поистине волшебное: кристально чистая вода, насыщенные оттенки бирюзы и видимость до самого дна. В подводном мире — осьминоги, морские звезды, анемоны, мурены и кораллы. Обязательно стоит искупаться или прогуляться по одному из тропических маршрутов, которые ведут от берега вглубь гор.

И, конечно, невозможно покинуть Монилью, не попробовав местные деликатесы. Здесь подают настоящую лигурийскую фокаччу и скобеджо — маринованную рыбу с уксусом, чесноком, луком и ароматными травами. Ещё одно гастрономическое удовольствие — тренетте аль песто с домашним базиликом. Эти блюда — квинтэссенция местной кухни: простые, свежие и наполненные вкусом.

Уточнения

Фока́чча (итал. focaccia от лат. panis focacius — буквально «хлеб, запечённый в очаге») — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного.

