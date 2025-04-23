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Заброшенная легенда оживёт: что появится в башне "Джамбо" к 2027 году

2:51
Туризм

Колчестер — город, где история буквально пронизывает улицы. Здесь находится одна из самых протяжённых и хорошо сохранившихся римских крепостных стен Британии, замок XI века, любимый зоопарк. А скоро в этот перечень может добавиться ещё одна достопримечательность — водонапорная башня Балкерн, более известная под прозвищем "Джамбо".

Водонапорная башня Балкерн (Джамбо), Колчестер
Фото: commons.wikimedia.org by Sandy Gerrard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Водонапорная башня Балкерн (Джамбо), Колчестер

Эта гигантская конструкция, возведённая в 1882–1883 годах из 1,25 миллиона кирпичей и 142 тонн железа, считается крупнейшей муниципальной водонапорной башней Англии. При своей высоте в 40 метров она в своё время вмещала до 1 140 тонн воды. Однако с 1984 года башня стоит заброшенной — и всё это время молчаливо возвышается над городом. При этом "Джамбо" имеет статус объекта культурного наследия II* степени.

Теперь, спустя почти 40 лет, башне предстоит масштабное обновление: благотворительный фонд North Essex Heritage запустил амбициозный проект по превращению "Джамбо" в уникальное пространство — с рестораном, выставочной зоной, панорамной площадкой и мультимедийным музеем.

Девять с половиной миллионов фунтов на вторую жизнь

Первым шагом стал долгосрочный контроль над зданием: в декабре 2021 года фонд получил 150-летнюю аренду башни. В 2025 году пришли хорошие новости — Национальный фонд наследия лотереи выделил на проект £8 миллионов. Ещё £1,1 миллиона поступило от правительства, а в марте Historic England пообещала добавить ещё £550 тысяч.

Таким образом, почти £9,5 миллиона будет направлено на полную реконструкцию "Джамбо".

Саймон Холл, председатель фонда North Essex Heritage, в интервью BBC News отметил:

"Это финансирование значительно сокращает разрыв в необходимом бюджете. Мы сможем подарить Колчестеру замечательный и доступный исторический объект, который станет ещё одной причиной посетить наш город".

Что ждёт гостей в обновлённой башне?

Проект включает создание аудиовизуального шоу внутри резервуара, которое расскажет историю башни и водоснабжения города. А на верхнем уровне появится смотровая площадка с круговым обзором на Колчестер.

По плану, башня откроется для публики в 2027 году и станет важной частью культурной и туристической жизни города.

Уточнения

Водонапо́рная башня — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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