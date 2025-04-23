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История дам Лланголлена вдохновляет современных путешественников

2:02
Туризм

Лланголлен — это очаровательный городок на берегу реки Ди в северном Уэльсе, где волны истории перекликаются с мелодиями валлийской культуры. Он манит туристов не только живописными пейзажами, но и уникальным сочетанием индустриального наследия и природной красоты. Здесь вы найдете всё: от шумных фестивалей и исторических железных дорог до конных лодочных прогулок по каналу и уединённых пабов с видом на воду.

Лланголлен, Уэльс
Фото: commons.wikimedia by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лланголлен, Уэльс

Паровозы прошлого: путешествие по Лланголленской железной дороге

Единственная историческая железная дорога на севере Уэльса проходит именно здесь. Прокатитесь на ретро-поезде, мимо зелёных холмов и долин, ощутив ностальгию по эпохе пара. Этот маршрут особенно популярен у семей и романтиков, ведь виды из окон вагона просто завораживают.

По каналу верхом на лодке: Понтцисилле — акведук, поражающий воображение

Акведук Понтцисилле — не просто инженерное чудо XIX века, это впечатляющее сооружение внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он возвышается над долиной на высоту 38 метров и предоставляет уникальную возможность проплыть по нему на каноэ или на лодке, запряжённой лошадью — редкое и незабываемое развлечение.

По стопам истории: по дамбовой дорожке Оффы через замки и легенды

Дамбовая дорожка Оффы проходит через Лланголлен, соединяя воедино старинные замки, зелёные ландшафты и древние маршруты. Это настоящая находка для любителей пеших прогулок, истории и красивых фото на фоне гор и руин.

Легенда Плас Ньюйорд и Дамы Лланголлена

Этот дом словно из сказки — средневековое поместье с живой историей. Здесь жили легендарные "Дамы Лланголлена", две женщины, бросившие вызов общественным нормам XVIII века. Сегодня это музей и одно из самых атмосферных мест в городе.

Уточнения

Лланго́ллен (валл. Llangollen, произносится ɬaŋˈɡoɬɛn) — город на севере Уэльса, на берегу реки Ди, расположенный в графстве Денбишир. Население 3 884 человека. Название города происходит от валлийского llan — церковь и имени святого Коллена (с валлийской мутацией c → g), жившего в VI—VII веке основателя местной церкви.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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