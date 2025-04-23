Скотч вместо ремонта: как пассажиры спасали себя во время полёта

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиров рейса из Атланты в Чикаго (США) пришлось вручную удерживать панель крыши самолета, которая отвалилась во время полета.

Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Иллюминатор самолета

На борту возникла паника. Пассажиры были вынуждены долго держать потолочную панель руками, почти до приземления.

Оторванная панель была прикреплена скотчем, чтобы пассажиры могли продолжить полет. Ни один пассажир не пострадал. Полет продолжился с задержкой примерно в два часа: пассажирам пришлось вернуться в Атланту и ждать нового рейса в Чикаго.

Авиакомпания компенсировала пассажирам по 100 долларов.

Это не первый подобный случай. В феврале прошлого года Delta столкнулась с тяжелым инцидентом — крушением самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Торонто (Канада). Один из пассажиров тогда в соцсети написал: "Быть живым — это чудо", поблагодарив за спасение себя и еще 79 человек на борту, пишет lindependant.

Уточнения

Торо́нто (англ. Toronto [təˈrɒntoʊ], местн. [təˈrɒnoʊ], [ˈtrɒnoʊ], [-nə]) — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Население — 2 794 356 чел. (2021); вместе с городами Миссиссога, Брамптон, Маркем и другими образует агломерацию Большой Торонто с населением 6 202 225 жителей.



