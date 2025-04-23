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Весна зовёт: где скрыты лучшие вина и легенды Венгрии — маршрут, полный сюрпризов

1:59
Туризм

С наступлением весны, когда природа раскрывает свою красоту, путешествия по Венгрии становятся особенно захватывающими. Это отличное время для однодневных поездок, которые можно организовать как для себя, так и для гостей. Удивительные маршруты и исторические места региона Баранья подарят вам не только наслаждение, но и незабываемые впечатления.

Замок Виллани
Фото: commons.wikimedia.org by Harold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Виллани

Печ — сердце истории и культуры

Печ — это город, где история и культура переплетаются в удивительном ритме. Начните свой день с осмотра Барбакана, чтобы потом направиться к Печскому кафедральному собору и его подземельям. Особое внимание стоит уделить раннехристианской гробнице — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для желающих узнать больше о религиозной истории города, стоит посетить мечеть на площади Сечени. Завершите прогулку в Культурном квартале Жолней, где можно не только насладиться историей, но и попробовать себя в ремесленных мастер-классах.

Сиклош-Виллани: винодельческий рай

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу винодельческого региона Виллани. В ходе экскурсии вы посетите исторический Сиклош и увидите живописные виноградники.

Обязательно загляните в Мариаги — святилище, где можно насладиться спокойствием. В дальнейшем, вас ждет винная дегустация и прогулка по старинному городу Виллани, где завершающим аккордом будет ужин с местными деликатесами.

Мохач: душа традиций

Мохач — это не просто город, а целая глава в истории Венгрии. Историко-мемориальный парк, посвящённый судьбоносной битве, погрузит вас в атмосферу прошлого. Вечером можно прогуляться по главной площади и посетить мастерскую по вырезанию традиционных масок.

Дополнительно, вы сможете насладиться прогулкой по берегу Дуная и его шлюзам, что станет отличным завершением насыщенного дня.

Уточнения

Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság ), - континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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