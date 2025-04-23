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Испания уходит в тень: почему там отдых превращается в каторгу

2:25
Туризм

Британские путешественники всё чаще отказываются от поездок в Испанию — на смену традиционному отдыху под испанским солнцем приходят новые направления. Причина — не только стремление к переменам, но и растущее недовольство жителей Испании туристическим наплывом.

Саграда Фамилия
Фото: www.flickr.com by Хорхе Ласк из Австралии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Саграда Фамилия

Испания теряет позиции: куда исчезают британские туристы?

В 2024 году британцы оставались крупнейшей группой иностранцев в Испании — страну посетили 18,4 миллиона человек из Великобритании.

Они не только были самыми многочисленными, но и потратили больше всех — 22,6 млрд евро, что на 13,5% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: французы оставили в экономике страны менее половины этой суммы. Туризм приносит Испании около 12% ВВП — и потеря такого туриста, как британец, может оказаться критичной.

Но что происходит?

Всё началось с протестов. Майорка, Ибица, Тенерифе — всё чаще улицы популярных курортов наполняются не туристами, а местными, которые протестуют против краткосрочной аренды, роста цен на жильё и спекуляций недвижимостью.

Атмосфера становится напряжённой. Некоторые аэропорты предупреждают о "неприятном" обращении с гостями, а власти Балеарских островов и вовсе говорят, что регион "на пределе своих возможностей".

В таких условиях британцы всё чаще выбирают альтернативу. По данным страховой компании One Sure, в лидеры вышел Амстердам — сейчас билеты туда ищут около 42 000 британцев в месяц.

Голландская столица впервые обогнала Испанию как самое популярное направление среди туристов из Великобритании.

"Мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа путешественников, которые ищут приключения за пределами обычных туристических направлений", — прокомментировал представитель One Sure Insurance.

Впрочем, интерес смещается не только за границу — всё больше британцев начинают рассматривать и внутренний туризм как достойную замену Испании.

Протесты, перегруженные курорты и высокие цены становятся слишком весомыми аргументами в пользу новых маршрутов.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе. Столица — Мадрид.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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