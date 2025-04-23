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Английская сказка: это место признано самой красивой деревней в Британии

2:32
Туризм

Хотите увидеть настоящую английскую деревню из сказки? Тогда вам точно стоит отправиться в Торнтон-ле-Дейл — одно из самых живописных мест Великобритании, которое не зря получало звание самой красивой деревни страны. Пусть дорога и займёт около двух часов от Большого Манчестера, впечатления определённо того стоят.

Йоркшир, деревня
Фото: Wikimedia Commons by Torsade de Pointes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йоркшир, деревня

Деревня как на открытке

Торнтон-ле-Дейл раскинулся на окраине национального парка Норт-Йорк-Мурс, всего в нескольких милях от городка Пикеринг.

Здесь вас ждут очаровательные коттеджи с соломенными крышами, журчащий ручей, пруд с утками и атмосфера, в которую хочется погрузиться с головой.

Один из символов деревни — коттедж Бек-Айл, построенный в XVII веке. Его можно увидеть на открытках, постерах и даже календарях. Это, без преувеличения, одно из самых фотографируемых мест в Йоркшире.

Прогулки, утки и природа

Центральная парковка находится на улице Мальтонгейт. Оттуда всего пара минут до пруда, мимо которого пролегает тропа — идеальное место для неспешной прогулки.

А если окажетесь здесь в Пасхальный понедельник, станете свидетелем милого события: в воду запускают тысячу резиновых уточек. Так собирают средства на рождественскую иллюминацию.

В самой деревне начинаются пешие и веломаршруты — до леса Долби можно добраться буквально за пару миль. А если вы, как и мы, приехали просто прогуляться и пообедать, — тоже не пожалеете.

Шоколад, антиквариат и уютные магазины

Главная прелесть Торнтон-ле-Дейла в том, что здесь нет сетевых брендов — только независимые лавочки с уникальной атмосферой. Одна из главных достопримечательностей — местная шоколадная фабрика, где делают сладости вручную.

Мы заглянули в антикварную лавку Selbys, прогулялись вдоль берега, где наша собака весело плескалась в ручье, и вышли к идеальному месту для обеда — семейному кафе "Baldersons".

Домашняя выпечка с историей

"Baldersons" — это не просто кафе, а настоящая семейная история. С 1895 года здесь пекут хлеб, торты и пироги по традиционным рецептам, передающимся из поколения в поколение.

В глубине кафе спрятан чайный сад, куда можно прийти даже с собакой — идеальное завершение прогулки по сказочной деревне.

Уточнения

Йо́ркшир (англ. Yorkshire,) — историческое графство в северной Англии, самое большое территориальное образование такого рода в регионе. Йоркшир делится на северный, западный и восточный райдинги (от древнеанглийского þriding, что означает «треть»).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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