Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лампочка ABS: о чём сигнализирует и что нужно делать?
Куриные бедрышки, которые съедают быстрее, чем успевают остыть
Несчастная любовь: Агутин признался в чувствах, с которыми он не может смириться, и речь идёт не о женщине
Пей на ночь и с утра: налаженное пищеварение и вкусный аромат
Почему в СССР суп был обязательным каждый день: еда, режим и забота
Подушка безопасности не шутит: куда деть руки, чтобы выжить
Грация и сила: как занятия на пуантах делают ноги стройнее, а суставы — здоровее
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Правительство и нейросеть: ОАЭ доверили искусственному интеллекту свои законы

Остров с Карибским климатом, спрятанный у берегов Англии — вы не поверить своим глазам

2:32
Туризм

Можно ли найти Карибы в Британии? Да, если знать, куда смотреть. Лишь в 28 милях от юго-западной оконечности Корнуолла скрывается настоящий островной рай — Сент-Мэри, главный остров архипелага Силли. Белоснежные пляжи, вода цвета бирюзы и атмосферa абсолютного спокойствия — всё это находится всего в нескольких часах от Пензанса.

острова Силли
Фото: flickr.com by that'Sicilia!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
острова Силли

Добро пожаловать в Хью-Таун

Это сердце острова — уютный городок с ремесленными лавками, пабами и морскими ресторанами. Особенно запомнился ресторан Dibble & Grub прямо на пляже Порткресса.

«Мы не просто продаём еду — мы предлагаем возможность поужинать, стоя босыми ногами на песке и наблюдая за потрясающими закатами», — рассказывает владелица Марта Келлог.

Прилететь или приплыть?

Само путешествие — уже часть приключения. Паром Scillonian III за 2 часа 45 минут переносит вас в другой ритм жизни.

А тем, кто не хочет испытаний на волнах, доступен вертолёт — всего 15 минут полёта с головокружительными видами.

Пляжи, которые не веришь, что британские

Портмеллон и Порткресса будто вырезаны из открыток с Багам. Местный микроклимат делает Сент-Мэри теплее, чем континентальная часть Англии, особенно летом.

Живописные тропы и древние тайны

Более 30 миль троп ведут через мысленные виды и защищённые бухты. По пути — Гарнизон XVI века, со стен которого открывается вид, сравнимый с лучшими смотровыми площадками Европы.

Живая природа рядом

Остров богат дикой природой. Здесь можно встретить тюленей с каяка, наблюдать за редкими птицами и даже прокатиться на сапборде рядом с атлантическими серыми тюленями.

«В Британии больше нигде нельзя покататься на сапборде с тюленями утром и увидеть тупиков днём», — говорит местный гид Томас Пендергаст.

Соседние острова — как бонус

Из Сент-Мэри легко устроить мини-экспедиции на соседние острова — например, на Треско с его легендарным ботаническим садом или на Сент-Мартин с винодельней.

Тихое очарование Старого города

Старый город — это бухта, старая церковь и могила Гарольда Вильсона, бывшего премьер-министра, который называл Сент-Мэри своим раем на земле.

Уточнения

Си́лли (англ. Isles of Scilly, корн. Enesek Syllan) — небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл, административно относящийся к графству Корнуолл, но имеющий особый статус sui generis и местный Совет, основная статья экономики — туризм, архипелаг привлекает любителей дайвинга. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Наука и техника
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос Аудио 
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Последние материалы
Подушка безопасности не шутит: куда деть руки, чтобы выжить
Грация и сила: как занятия на пуантах делают ноги стройнее, а суставы — здоровее
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Правительство и нейросеть: ОАЭ доверили искусственному интеллекту свои законы
Белая мякоть, фиолетовая кожура: вот какие клубни ищут опытные дачники в 2025 году
Остров с Карибским климатом, спрятанный у берегов Англии — вы не поверить своим глазам
Альпийская горка без хлопот: 5 неприхотливых красавцев для любого сада
Метеор: главный скоростной красавец СССР на подводных крыльях
Федеральный бюджет на коне! НДФЛ принёс 224,4 млрд рублей
Морозильная камера без наледи: 3 простых секрета опытных хозяек — просто протрите её этим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.