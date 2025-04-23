Остров с Карибским климатом, спрятанный у берегов Англии — вы не поверить своим глазам

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли найти Карибы в Британии? Да, если знать, куда смотреть. Лишь в 28 милях от юго-западной оконечности Корнуолла скрывается настоящий островной рай — Сент-Мэри, главный остров архипелага Силли. Белоснежные пляжи, вода цвета бирюзы и атмосферa абсолютного спокойствия — всё это находится всего в нескольких часах от Пензанса.

Фото: flickr.com by that'Sicilia!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ острова Силли

Добро пожаловать в Хью-Таун

Это сердце острова — уютный городок с ремесленными лавками, пабами и морскими ресторанами. Особенно запомнился ресторан Dibble & Grub прямо на пляже Порткресса.

«Мы не просто продаём еду — мы предлагаем возможность поужинать, стоя босыми ногами на песке и наблюдая за потрясающими закатами», — рассказывает владелица Марта Келлог.

Прилететь или приплыть?

Само путешествие — уже часть приключения. Паром Scillonian III за 2 часа 45 минут переносит вас в другой ритм жизни.

А тем, кто не хочет испытаний на волнах, доступен вертолёт — всего 15 минут полёта с головокружительными видами.

Пляжи, которые не веришь, что британские

Портмеллон и Порткресса будто вырезаны из открыток с Багам. Местный микроклимат делает Сент-Мэри теплее, чем континентальная часть Англии, особенно летом.

Живописные тропы и древние тайны

Более 30 миль троп ведут через мысленные виды и защищённые бухты. По пути — Гарнизон XVI века, со стен которого открывается вид, сравнимый с лучшими смотровыми площадками Европы.

Живая природа рядом

Остров богат дикой природой. Здесь можно встретить тюленей с каяка, наблюдать за редкими птицами и даже прокатиться на сапборде рядом с атлантическими серыми тюленями.

«В Британии больше нигде нельзя покататься на сапборде с тюленями утром и увидеть тупиков днём», — говорит местный гид Томас Пендергаст.

Соседние острова — как бонус

Из Сент-Мэри легко устроить мини-экспедиции на соседние острова — например, на Треско с его легендарным ботаническим садом или на Сент-Мартин с винодельней.

Тихое очарование Старого города

Старый город — это бухта, старая церковь и могила Гарольда Вильсона, бывшего премьер-министра, который называл Сент-Мэри своим раем на земле.

Уточнения

Си́лли (англ. Isles of Scilly, корн. Enesek Syllan) — небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл, административно относящийся к графству Корнуолл, но имеющий особый статус sui generis и местный Совет, основная статья экономики — туризм, архипелаг привлекает любителей дайвинга.

