Куда бюджетно съездить на море? Названы лучшие альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Вместо Анапы, которая загрязнена, туристы устремились в Крым. Полуостров стал ведущим альтернативным направлением пляжного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

Составлен рейтинг четырех пляжных курортов, которые в этом году будут наиболее популярны.

Так, число бронирований в Крыму на лето уже на 16 процентов выше, чем в 2024-м году. Путешественники чаще выбирают южное побережье: Гурзуф, Севастополь и Алушту, а также Евпаторию.

Еще россияне вспомнили об Абхазии. Она в два раза опережает Турцию по количеству заявок на лето. Чаще туристы выбирают Сухум, Гагру и Новый Афон, пишет "СЭ".

В качестве альтернативы Черному морю туристы рассматривают и побережье Каспийского моря в Дагестане. Махачкала, Каспийск, Дербент и Избербаш предлагают летом теплое море и широкие песчаные пляжи.

Кроме того, можно поехать в Калининград и на курорты Балтийского моря.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

