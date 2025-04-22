Куда бюджетно съездить на море? Названы лучшие альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Вместо Анапы, которая загрязнена, туристы устремились в Крым. Полуостров стал ведущим альтернативным направлением пляжного отдыха.
Составлен рейтинг четырех пляжных курортов, которые в этом году будут наиболее популярны.
Так, число бронирований в Крыму на лето уже на 16 процентов выше, чем в 2024-м году. Путешественники чаще выбирают южное побережье: Гурзуф, Севастополь и Алушту, а также Евпаторию.
Еще россияне вспомнили об Абхазии. Она в два раза опережает Турцию по количеству заявок на лето. Чаще туристы выбирают Сухум, Гагру и Новый Афон, пишет "СЭ".
В качестве альтернативы Черному морю туристы рассматривают и побережье Каспийского моря в Дагестане. Махачкала, Каспийск, Дербент и Избербаш предлагают летом теплое море и широкие песчаные пляжи.
Кроме того, можно поехать в Калининград и на курорты Балтийского моря.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.
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