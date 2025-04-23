Этот маршрут по США называют самым живописным — и вот почему

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда думаешь о путешествиях по Америке, первым делом вспоминаются автострады и перелёты. А между тем один из самых захватывающих способов увидеть страну — поезд.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Поезд

Причём не какой-то абстрактный, а вполне конкретный: легендарный "Калифорнийский Зефир" от Amtrak.

Этот маршрут — как машина времени в "золотой век" паровозов: от Тихоокеанского побережья до Среднего Запада, через семь штатов и десятки видов, которые невозможно забыть.

Поезд отправляется из Эмеривилля (Калифорния) и финиширует в Чикаго (Иллинойс), преодолевая путь длиной более 50 часов.

Что увидите по пути

Остановок — 35, так что можно выбрать подходящий участок маршрута. Но если решитесь на полное путешествие, приготовьтесь к "вау"-эффекту.

В пути — Сьерра-Невада, заснеженные вершины над рекой Траки, туннель Моффат и Скалистые горы, живописные каньоны и даже парк аттракционов на вершине горы в Гленвуде.

Один из самых атмосферных участков — вокруг курорта Уинтер-Парк в Колорадо.

Лучшее место — вагон с панорамными окнами

Чтобы получить максимум эмоций, отправляйтесь во второй день в вагон-наблюдатель. Панорамные окна, утренний свет и потрясающие виды сделают поездку особенной.

Главное — занять место пораньше!

Как устроен комфорт на борту

Поезд предлагает два уровня уюта. Купе на двоих — это два кресла у окна, трансформирующиеся в кровать, и место для багажа. В отдельном номере — диван-кровать, душ, туалет, умывальник и полноценный гардероб.

В обеих категориях включены горячие блюда, напитки, кофе и помощь персонала в вечернее время. Есть розетки, лампы для чтения и регулируемый климат.

Словом, это не просто передвижение по стране, а настоящее путешествие — с комфортом, историей и незабываемыми видами за окном.

Уточнения

Национальная железнодорожная пассажирская корпорация (англ. National Railroad Passenger Corporation, учётные марки AMTK, AMTZ), действующая под коммерческим названием "Амтрак" ("Amtrak", сокращение от слов "America" и "track") — американская железнодорожная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками.

