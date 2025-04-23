От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии

3:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для тех, кто любит море, Италия — просто идеальное место. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают к её берегам, чтобы провести отпуск на солнце и искупаться в кристально чистых водах, но эти курорты отмечены не только пляжами, где люди ложатся на шезлонги или отдыхают под зонтиком в ожидании приятного купания. Нет, на итальянских курортах также есть замечательные проспекты, где вечером можно прогуляться, демонстрируя завидный загар, или остановиться, чтобы полакомиться мороженым. И это самая красивая набережная в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Franc rc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Набережная в Реджо-ди-Калабриа

Какая набережная самая красивая в Италии?

Аллеи для прогулок на курортах — это особенность, которую можно найти практически во всех основных морских городах, но самая красивая набережная в Италии находится в Реджо-ди-Калабрия и называется Виа Марина. Это замечательная прогулка, ещё более наводящая на размышления, если она проводится вечером.

Эта набережная, прямо напротив Мессинского пролива, на самом деле немного длиннее километра, а точнее километр и 700 метров, и идёт от площади Независимости до площади Гарибальди. Она находится в историческом центре и занимает прибрежную зону между портом и фортом, древним Кастельнуово. Он состоит из нескольких сегментов, и по этой причине у него есть несколько названий, которыми являются набережная Фалькомата (один из самых любимых мэрами жителей Реджо), набережная Маттеотти, Корсо Витторио Эммануэле III и Виале Генуэз Зерби.

Первая версия этой набережной датируется примерно восемнадцатым веком, она была восстановлена после землетрясения 1908 года в том виде, в котором она выглядит сегодня, хотя её нынешнее великолепие было получено в девяностых годах, когда мэр Итало Фалькомата захотел, чтобы её переделали, объединив древнюю часть с современными элементами. Именно поэтому многие склонны называть всю Виа Марина именем Лунгомаре Фалькомата.

Днём здесь приятно любоваться пальмами и красотой пляжей, а также голубой водой, в то время как на противоположной стороне находятся замечательные здания в стиле модерн. Вечером стоит увидеть, как за Мессинским проливом сицилийское побережье начинает освещаться серией точек, которые делают это место романтичным.

Другие итальянские набережные, которые тоже заслуживают внимания

Набережная Реджо-ди-Калабрия считается самой красивой в Италии, но на всякие рейтинги всегда влияет субъективный вкус. На самом деле нет никаких сомнений в том, что на итальянских побережьях есть не менее запоминающиеся набережные, которые, возможно, для некоторых заслуживают большего признания, начиная с набережной Сан-Бенедетто-дель-Тронто в регионе Марке, полном пальм и экзотических садов с цитрусовыми и лекарственными растениями. В Чезенатико, на Романьольской Ривьере, мы найдём набережную протяжённостью чуть более двух с половиной километров, которая начинается от портовой зоны до района Вальверде. И как тут не упомянуть рыбацкую набережную в Галлиполи, в Апулии, или набережную Муретто в Алассио, в Лигурии? Короче говоря, вы избалованы выбором.

Уточнения

Ре́джо-ди-Кала́брия (итал. Reggio di Calabria, кал. Riggiu Calabbria, в античности др.-греч. Ῥήγιον, лат. Rhegium) — город в Италии, в области Калабрия, административный центр одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

