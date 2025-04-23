Почему VIP и толстосумы выбирают частные рейсы — секрет неочевиден

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала пандемии интерес к частной авиации резко вырос. Удобство, минимальные формальности и экономия времени сделали частные самолёты особенно привлекательными для бизнесменов, звёзд и просто тех, кто ценит личное пространство.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

Сегодня — это уже не просто символ статуса, а зачастую разумный выбор в условиях неопределённости и перегруженности коммерческих рейсов.

Один из популярных маршрутов — перелёт из Нью-Йорка в Калифорнию. Стоимость варьируется в зависимости от модели самолёта, времени в пути и уровня сервиса. Например, аренда Cessna Citation Longitude обойдётся примерно в 40 000 долларов, Bombardier Challenger 300 — от $34 000 до 41 000, а Gulfstream G450 — около $102 000 за рейс.

При этом почасовая ставка может начинаться от $3 500 и доходить до $18 000, особенно для дальнемагистральных и ультралюксовых моделей. Дополнительно придётся оплатить топливо, экипаж, питание и размещение в отелях при необходимости.

Преимущества очевидны: возможность вылета из небольших региональных аэропортов, отсутствие длительных проверок и возможность прибыть всего за 30 минут до вылета. Это особенно важно для тех, кто ценит каждую минуту и хочет избежать толп и задержек.

Для тех, кто не готов платить сотни тысяч долларов США за каждый рейс, существуют альтернативы. Например, покупка доли в самолёте, карты на определённое количество часов или "пустые рейсы" (empty legs), когда можно арендовать борт с существенной скидкой.

Конечно, частная авиация остаётся дорогим удовольствием. Но если грамотно подойти к выбору оператора, сравнить предложения и учитывать нюансы маршрута, можно найти оптимальный вариант, сочетающий комфорт и разумные расходы.