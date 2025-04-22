Более 865 тысяч гостей посетили Роза Хутор в зимнем сезоне 2024/2025 гг.

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Турпоток на курорт "Роза Хутор" остается стабильным, в прошлом зимнем сезоне на курорте побывали около 862 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Зимний сезон на курорте Роза Хутор

13 апреля курорт "Роза Хутор" завершил зимний сезон 2024/25. Он открылся 1 декабря, а трассы для катания — 20 декабря. Прошедшие снегопады и низкие температуры позволили обеспечивать качественное полотно трасс для катания в течение всего периода. Отдыхающие могли пользоваться всеми преимуществами горнолыжной инфраструктуры курорта в ежедневном режиме. "Роза Хутор" располагает самой обширной зоной для катания: 105 км, 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, 32 подъемника, учебные склоны и сноупарки. Для создания одного из них — для фестиваля Нью Стар Кемп — в этом сезоне потребовалось 100 тысяч кубометров снега. Кроме 70 эксклюзивных джиббинг-фигур для райдеров в сноупарке был возведен самый большой в России трамплин, на котором прошли национальные первенства по фристайлу.

В этом сезоне гости "Роза Хутор" вновь активно пользовались услугами Горнолыжной школы курорта. В ней прошли обучение почти 40 тысяч человек. Наиболее востребованной вновь стала программа "Рассвет на трассе", когда можно первыми встретить солнце в горах и насладиться катанием по свежему "вельвету". В детском горнолыжном клубе "Егорка" популярностью пользовалась "Школа чемпионов". Инструкторы Горнолыжной школы курорта также провели более 1,5 тысяч часов занятий по программе терапевтического спорта "Лига мечты", которая предполагает комплексную альтернативную реабилитацию личности людей с инвалидностью с помощью горных лыж.

Большой интерес гостей вызвал новый продукт курорта на основе искусственного интеллекта — сервис Йети Коуч (Yeti.Coach). Это своеобразная революция в обучении катанию на горных лыжах. Установленные на склоне пять Ultra HD камер фиксируют каждое движение лыжника. Персональное видео и рекомендации можно получить введя номер своего ски-пасса на сайте rosa. yeti.coach. Система помогает отслеживать прогресс в катании на протяжении всего сезона, а также дает возможность соревноваться с другими участниками. Благодаря высокоточному нейросетевому анализу можно увидеть свою технику катания со стороны и получить обратную связь с рекомендациями по ее улучшению. В ходе сезона 2024/25 этим сервисом на трассе "Нагано" воспользовались более 3 тысяч человек.

Каждую неделю на курорте проходили детские горнолыжные соревнования на Кубок "Хуторенок". Это единственные любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду в Сочи. В этом сезоне в них приняли участие более тысячи детей, из них мальчиков — 582, а девочек — 489. Почти все они предпочли горные лыжи сноуборду и подавляющее большинство приехали отдыхать на курорт из Москвы.

Для управления гостевыми потоками на канатных дорогах в этом горнолыжном сезоне курорт применял комплексные решения: помощь волонтеров, специальные мобильные приложения, а также впервые запущенный тариф на фаст-трек — Приоритет — проход на подъемники без ожидания.

Как отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров: "Мы продолжаем использовать передовые технологии в своей работе. Это очень интересный опыт не только для нас, но и в целом для сферы туризма. В прошлом году "Роза Хутор" первым в мире испытал предиктивные модели прогнозирования очередей на подъемники курортов, а в этом сезоне успешно протестировали новый обучающий сервис для горнолыжников — Йети Коуч. В будущем мы продолжим работать в этом направлении".

В зимнем сезоне курорт "Роза Хутор" предложил гостям и увлекательные активности апрески. Большой популярностью пользовался Парк альпак "Пача Мама". Он открыт на высоте 1100 метров. Здесь для обитателей перуанских Анд создали специальную площадку с потрясающим видом на кавказские горы. Это крупнейший питомник этих животных в России. Гостям также нравится общаться с ездовыми собаками в Хаски Хуторе и северными оленями — на Оленьей ферме. Также каждый четвертый гость курорта прокатился на аттракционе родельбан. По-прежнему востребованы экстремальные развлечения на Роза Пик — высокогорные мосты и качели.

В ходе сезона на курорте прошло 45 разного масштаба событий, в которых участвовали почти 40 тысяч человек. Среди них стоит отметить крупные спортивно- музыкальные фестивали РозаФест (25 января — 2 февраля) и Нью Стар Кемп (24-30 марта), а также всероссийские соревнования по фристайлу.

В зимнем сезоне 2024/2025 на курорте сохранилась тенденция увеличения иностранного туристического потока. В гостиницах "Роза Хутор" отдохнуло около 1300 иностранцев, что на 10 % больше прошлогодних результатов за такой же период. Основными гостями стали представители стран СНГ — 66 %, Европы — 14%, БСВ — 10% и Китая — 5 %. Такие результаты достигнуты благодаря 10% увеличению количества гостей из стран СНГ на новогодние праздники, а также развитию тенденции круглогодичного отдыха туристов из стран Персидского залива на "Роза Хутор". Также важно отметить, что на курорт в зимний сезон приехало более 30 гостей из Израиля. Это свидетельствует об изучении туроператорским сообществом этой страны вопроса возобновления масштабных программ отдыха в горах Сочи.

29 апреля на курорте "Роза Хутор" начнется летний сезон, который по традиции продлится до начала ноября.