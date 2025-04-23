Как вести себя при встрече с акулой: советы от морских биологов

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курорте Хадера в Израиле произошёл инцидент, вызвавший волну тревоги у отдыхающих — в Средиземном море была зафиксирована атака акулы на пловца. После анализа обстоятельств происшествия морской биолог предположил, что нападение совершила либо серо-голубая, либо сумеречная акула. Последняя считается потенциально опасной, хотя в нормальных условиях не проявляет агрессии к людям.

Фото: Openverse by barbourians, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зубы акулы

Причины нападения остаются предметом обсуждения. Пострадавший не использовал дайверское снаряжение, которое иногда провоцирует интерес со стороны хищников. Это позволяет исключить вариант с "ошибочной целью". Однако поведение акул непредсказуемо, особенно при наличии стрессовых факторов.

Побережье Хадеры — зона активной морской жизни. Тёплые воды, обилие рыбы и течение, создаваемое близлежащей электростанцией, притягивают акул ближе к берегу. Река Александр, впадающая в море, усиливает биоактивность региона, создавая благоприятную среду для роста популяции хищников.

Дополнительный фактор — поведение самих отдыхающих. Плотное скопление людей, шум, попытки прикоснуться к акулам или их подкормка создают стрессовую обстановку для животных. В таких условиях даже неагрессивные виды могут реагировать непредсказуемо.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют плавать в маске и ластах — это улучшает обзор и контроль над ситуацией. Не стоит заходить в воду в одиночку, особенно в сумерках или при плохой видимости.

Если встреча с акулой всё же произошла, важно действовать правильно. Не паниковать, не создавать лишнего шума и не плескаться. Поддерживать зрительный контакт, занять вертикальное положение, по возможности прижаться к рифу или скале. Если акула приближается, вытянуть руку вперёд и мягко оттолкнуться. Спокойно и уверенно двигаться к берегу, не теряя из виду хищника.

Уточнения

Хаде́ра — город в Израиле.



Ма́ко или акула-мако, или обыкновенная акула-мако, или чернорылая акула, или макрелевая акула, или серо-голубая акула, или серо-голубая сельдевая акула (лат. Isurus oxyrinchus), — крупная акула семейства сельдевых акул.



Тёмная акула или белопёрая акула, или сумеречная акула, или тёмная акула-собака (лат. Carcharhinus obscurus) — хищная рыба семейства серых акул отряда Кархаринообразных.

