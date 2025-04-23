Паника на взлётной полосе: что заставило пассажира броситься к самолёту

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент, произошедший в аэропорту Сургута, напомнил кадры из кино. 35-летний житель Дагестана, планировавший вылет в Махачкалу рейсом авиакомпании "Победа", уснул в зале ожидания. Проснувшись и увидев, что к самолёту уже подан трап, мужчина поддался панике.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

В стремлении не упустить рейс он пересёк линию ограждения, перелез через забор и выбежал прямо на лётное поле. Его действия моментально привлекли внимание сотрудников службы авиабезопасности, которые оперативно задержали нарушителя.

Как выяснилось позже, мужчина не имел злых намерений. По его словам, он испугался, что опоздал на рейс, и действовал в панике. Стресс от сложившейся ситуации сказался на здоровье — у него резко упал уровень сахара в крови, и потребовалась медицинская помощь.

Полиция ограничилась предупреждением, учитывая, что нарушитель действовал неосознанно и не создавал угрозы безопасности. Хотя по закону за проникновение на охраняемую территорию аэропорта может быть наложен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Инциденты подобного рода — не редкость. Как, сообщает TourDom.ru, в Австралии опоздавшая на рейс пассажирка попыталась догнать самолёт прямо на взлётной полосе. Её задержали, а самолёт пришлось вернуть к гейту.

Случай в Сургуте — ещё одно напоминание о том, как важно сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях и не идти на риск ради сомнительной попытки "догнать" улетающий самолёт.

Уточнения

Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

