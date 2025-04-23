Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не диета, а щит: такая еда гасит воспаление изнутри
Рестораны СССР: сколько принято было оставлять на чай?
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Янтарный артефакт: находка в Доминикане перевернула представление об эволюции насекомых
Собчак высказалась о возвращении Бьянки Цензори к Канье Уэсту: песня помогла
Как избежать резиновой панировки: простой трюк с маслом для идеального мяса в хрустящей корочке
Раскрыт секрет гардероба модных икон: они воруют одежду у мужчин
Задолженность за газ среди россиян упала на 8,6%: что стоит за этим снижением
Почему VIP и толстосумы выбирают частные рейсы — секрет неочевиден

Паника на взлётной полосе: что заставило пассажира броситься к самолёту

1:39
Туризм

Инцидент, произошедший в аэропорту Сургута, напомнил кадры из кино. 35-летний житель Дагестана, планировавший вылет в Махачкалу рейсом авиакомпании "Победа", уснул в зале ожидания. Проснувшись и увидев, что к самолёту уже подан трап, мужчина поддался панике.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

В стремлении не упустить рейс он пересёк линию ограждения, перелез через забор и выбежал прямо на лётное поле. Его действия моментально привлекли внимание сотрудников службы авиабезопасности, которые оперативно задержали нарушителя.

Как выяснилось позже, мужчина не имел злых намерений. По его словам, он испугался, что опоздал на рейс, и действовал в панике. Стресс от сложившейся ситуации сказался на здоровье — у него резко упал уровень сахара в крови, и потребовалась медицинская помощь.

Полиция ограничилась предупреждением, учитывая, что нарушитель действовал неосознанно и не создавал угрозы безопасности. Хотя по закону за проникновение на охраняемую территорию аэропорта может быть наложен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Инциденты подобного рода — не редкость. Как, сообщает TourDom.ru, в Австралии опоздавшая на рейс пассажирка попыталась догнать самолёт прямо на взлётной полосе. Её задержали, а самолёт пришлось вернуть к гейту.

Случай в Сургуте — ещё одно напоминание о том, как важно сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях и не идти на риск ради сомнительной попытки "догнать" улетающий самолёт.

Уточнения

Сургу́т (хант. Сәрханӆ, Сө̆ркут) — город в России, крупнейший и старейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, административный центр Сургутского района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Домашние животные
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Последние материалы
Как избежать резиновой панировки: простой трюк с маслом для идеального мяса в хрустящей корочке
Задолженность за газ среди россиян упала на 8,6%: что стоит за этим снижением
Раскрыт секрет гардероба модных икон: они воруют одежду у мужчин
Почему VIP и толстосумы выбирают частные рейсы — секрет неочевиден
Это сочетание отделки и мебели визуально удвоит вашу прихожую — проверено
Как в 65 лет ощущать себя на 30: эти тренировки — лучший вариант для пожилых
Паника на взлётной полосе: что заставило пассажира броситься к самолёту
Великий юбилей Škoda 130 RS: как чешский автомобиль ставил на место самых мощных соперников
После падения снова подъём? Поставки российской нефти в Индию выросли
Как эффективно бороться с курчавостью персиков — натуральный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.