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Природный заповедник в миниатюре: это место стоит увидеть

2:26
Туризм

Корониси — крошечный остров в Аргосароническом заливе, прямо напротив Толо, в живописной Арголиде. Несмотря на свои скромные размеры, этот необитаемый клочок земли поражает первозданной красотой, уединённостью и волшебной атмосферой, особенно по вечерам, когда мягкая подсветка придаёт острову сказочный облик.

остров Толо
Фото: commons.wikimedia.org by See-ming Lee from Hong Kong SAR, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
остров Толо

Туда, где нет ни дорог, ни толп туристов

На Корониси нельзя попасть просто так — только на лодке. Постоянных жителей на острове нет, благодаря чему он остаётся в полном смысле диким. Здесь не встретишь туристических лавок, отелей или шумных баров — только природа, море и тишина. Это делает Корониси идеальным местом для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и погрузиться в атмосферу полного спокойствия.

Этот небольшой остров фактически представляет собой естественный заповедник. Здесь произрастают растения, способные выживать в условиях засухи: сосны, оливковые деревья, кипарисы. Между ними можно встретить редкие виды птиц и насекомых, которых трудно увидеть в более населённых местах.

Особое очарование острову придаёт крохотная церковь Святых Апостолов, построенная после 1830 года. Она стоит прямо у воды и выглядит как декорация к романтическому фильму. Именно сюда часто приезжают пары, чтобы провести свадебную церемонию или крестины — в уединённой, трогательной атмосфере среди природы и морского бриза.

Самый скромный среди трёх островов Толо

Корониси — самый маленький из трёх островов, расположенных недалеко от Толо, уступая по размеру Ромви и Даскалё. Тем не менее, именно он сохраняет тот особый, «нетронутый» характер, которого часто не хватает более известных местам.

Впервые Корониси был официально упомянут как населённый пункт лишь в 2001 году, в рамках муниципалитета Асини. Но в сознании многих он остаётся скорее символом спокойствия и гармонии, чем географической точкой на карте.

Если вы ищете место, где нет суеты, где можно услышать шорох листвы и шум прибоя, а закаты выглядят так, будто придуманы художником, — Корониси станет для вас идеальным открытием.

Уточнения

Ро́мби (Ро́мви греч. Ρόμβη), также Толо́н — необитаемый остров в Греции. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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