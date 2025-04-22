Бананы против гипертонии: новое исследование открывает неожиданные возможности

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Новое исследование, опубликованное в American Journal of Physiology-Renal Physiology, показало: добавление в рацион продуктов, богатых калием - в частности, бананов, может существенно снизить артериальное давление. Это открытие может изменить подход к профилактике и лечению гипертонии, которая поражает почти треть взрослого населения планеты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мороженое из банана

На сегодняшний день врачебные рекомендации для пациентов с повышенным давлением в основном сводятся к снижению потребления соли. Но новое исследование предлагает сделать акцент не только на ограничении натрия, но и на увеличении потребления калия.

Роль калия и натрия в организме

"Наше исследование показывает, что увеличение в рационе продуктов, богатых калием — таких как бананы или брокколи — может дать даже больший положительный эффект, чем простое ограничение натрия", — объясняет профессор Анита Лейтон из Университета Ватерлоо, одна из авторов исследования.

Калий и натрий — электролиты, играющие важную роль в передаче электрических сигналов, необходимых для работы мышц, а также участвующие в регуляции водного баланса. Исследование доказывает: соотношение калия к натрию в рационе — куда более важный фактор, чем абсолютное количество соли.

Новый подход к исследованию

Исследование основывается на математической модели, учитывающей пол участника, и позволяет симулировать поведение ионов калия и натрия в организме. Выяснилось, что мужчины чаще страдают от гипертонии, чем женщины до наступления менопаузы, но именно они могут сильнее реагировать на увеличение уровня калия в рационе.

"Хотя связь между избытком натрия и повышенным давлением давно признана, полезное влияние высокого потребления калия исторически получало гораздо меньше внимания", — подчеркивают авторы.

Кроме того, новая модель может помочь этично и эффективно проводить будущие исследования, выявляя влияние различных диетических и физиологических факторов на организм.

Эволюционный взгляд на гипертонию

Докторант Университета Ватерлоо Мелисса Стадт, вторая соавторка исследования, делает интересное замечание: первые люди питались в основном фруктами и овощами. Наши регуляторные системы эволюционировали в условиях рациона, богатого калием и бедного натрием.

"Сегодня всё наоборот: западная диета содержит слишком много соли и слишком мало калия — возможно, именно поэтому гипертония широко распространена в индустриальных странах и практически отсутствует в изолированных сообществах", — поясняет она.

Результаты исследования открывают путь к новым стратегиям профилактики гипертонии, акцентируя внимание не только на ограничении соли, но и на правильном балансе электролитов. И, возможно, ежедневный банан в рационе — это не только вкусно, но и полезно для сердца.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

