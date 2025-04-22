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Александруполис говорит по-турецки: в Греции нашёлся город, где турецкие туристы чувствуют себя как дома

2:17
Туризм

Кажется, на улицах Александруполиса слышно турецкую речь чаще, чем греческую. Город на границе Фракии превратился в настоящий магнит для туристов из соседней Турции — и это уже не просто летнее явление, а устойчивая тенденция.

Александруполис
Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Александруполис

Любовь с первого фредо

Тысячи турецких гостей приезжают сюда круглый год. Они с удовольствием гуляют по набережной с видом на знаменитый маяк, пьют фредо-эспрессо в уличных кафе, ужинают в тавернах и скупают товары в супермаркетах и крупных торговых центрах. Но особым спросом у них пользуются:

  • Электроника;
  • Продукты — особенно оливковое масло, молочные изделия и алкоголь;
  • Местные деликатесы.

И это не просто отдых. Многие уже выучили базовые греческие фразы, чтобы легче общаться с местными и делать покупки, не прибегая к помощи переводчика.

Город, который подстраивается

В ответ на такой интерес предприниматели Александруполиса всё активнее адаптируют бизнес под турецких гостей.

В магазинах нанимают сотрудников со знанием турецкого языка, открываются новые проекты, рассчитанные на туристов с восточного берега Эгейского моря.

Летом город буквально оживает. Пляжные бары и рестораны переполнены, обороты растут, и каждый второй стартап в регионе — с прицелом на турецкий рынок.

Интерес к недвижимости растёт

Бизнес не ограничивается ресторанным делом. Всё больше турецких инвесторов интересуются местной недвижимостью — от традиционных домов до гостиниц и квартир для аренды через Airbnb. Они покупают, вкладываются и строят.

Туристический рост в цифрах

По словам первого заместителя мэра по туризму Петроса Кириакидиса, только за последние пять лет поток гостей из Турции вырос почти в три раза.

В 2019 году средняя загрузка гостиниц составляла 33%, в 2023 — уже 85%, а в 2024 году — стартовала с впечатляющих 92%.

Турецкие туристы уверенно лидируют, за ними — гости из Болгарии.

Уточнения

Александру́полис (греч. Αλεξανδρούπολις ή Αλεξανδρούπολη) — город на северо-востоке Греции, во Фракии. Административный центр одноимённой общины и периферийной единицы Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия.

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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