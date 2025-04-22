Убежать от мира: заброшенный форт превратили в тайное убежище у моря

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В нескольких милях от побережья Марселя, где заканчиваются привычные маршруты и начинается неизвестность, заново открылся загадочный Иль-Дегаби.

Фото: commons.wikimedia.org by Koppi2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Остров Дегаби

Долгие годы закрытый, теперь он снова принимает гостей — но только тех, кто готов заслужить это право. Здесь нет порта, нет дороги.

Только лодка, только море. Лишь тот, кто решится ступить на его скалы, сможет прочувствовать этот остров по-настоящему.

Между небом, камнем и полной тишиной

Добраться сюда можно только по воде — из бухты Мальдорме за пятнадцать минут тихий шаттл доставит вас к его каменным вратам. Никаких соседей, никакого шума. Только ветер, море и старинная крепость, словно корабль, замерший в волнах.

Дегаби — это не просто место. Это пространство вне времени, где история, искусство и природа живут в редком балансе. Сюда не заглядывают случайные туристы — только те, кто ищет что-то большее: уединение, атмосферу, перезагрузку.

Островной стол: еда как медитация

На вырубленной в скале террасе спрятался ресторан — простой, почти аскетичный. Меню лаконичное, но с характером: рыба на дровах, сезонные овощи, айоли, мясо, натуральное вино.

Здесь не отвлекают вывески и музыка, не гонят по таймингу. Всё подчинено одному — моменту. День переходит в закат, обед в вечернюю медитацию, а звуки — в тишину с лёгким ритмом диджея. Это не ресторан. Это — обряд.

Экологичное убежище: автономия без пафоса

Остров полностью автономен. Электричество дают солнечные панели, воду собирают из дождя, отходы компостируются.

Всё продумано до мелочей — и всё с уважением к природе. Те, кто вдохнул в форт новую жизнь, не стремились к роскоши.

Они создали пространство, где можно жить иначе. Медленнее, осознаннее. Это не просто проект — это манифест: меньше значит больше.

Уточнения

Марсе́ль (фр. Marseille) — второй по численности населения город и коммуна Франции на юго-востоке страны в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, крупнейший порт страны и всего Средиземноморья, административный центр департамента Буш-дю-Рон, округ Марсель.

