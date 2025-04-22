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Венецианская крепость и бирюзовая лагуна — поездка, о которой не расскажут гиды

3:14
Туризм

Если вы оказались в Каламате — современном, живом городе, который круглый год манит туристов, — не упустите шанс вырваться за его пределы. Всего пара часов — и вы уже в местах, где время будто остановилось: в каменных деревнях, на лазурных пляжах или среди горных лесов.

Порт и венецианская крепость Ниокастро
Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Peshkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порт и венецианская крепость Ниокастро

Вот три идеальных маршрута для однодневной или двухдневной поездки из Каламаты, в которых смешались природа, история и вкус настоящей Греции.

Пилос — город, где сражались адмиралы

Всего час пути — и вы в Пилосе. Этот прибрежный город, словно амфитеатр, раскинулся на берегу Наваринского залива.

Главная достопримечательность — венецианская крепость Ниокастро. Прогуляйтесь по её территории: здесь сохранились церковь Преображения, старая мечеть и археологический музей.

Сердце города — площадь Трёх Адмиралов, утопающая в зелени. Это уютное место идеально подходит для кофе с видом на гавань.

А если свернёте на узкие мощёные улочки и лестницы, ведущие вверх от площади, откроется другой — менее туристический — Пилос.

Недалеко от города — лагуна Гялова. Удивительный заповедник с живописными тропами, пышной флорой и редкими птицами. Отличный вариант для прогулки на свежем воздухе.

Мессенская Мани — каменные башни и бирюзовые пляжи

Через 45 минут от Каламаты — и вы в Кардамили. Это настоящая жемчужина Мани с её каменными домами, башнями, цветущими садами и тавернами у самого моря.

Отсюда можно поехать дальше, в деревни Святой Николай и Храм, а в Яблоне заглянуть в кафе мадам Марии — попробовать лучший самогон в округе.

Отдельного внимания заслуживает дом британского писателя Патрика Ли Фермора. Построенный в 60-х архитектором Нико Хадзимихалисом, он открыт для экскурсий по записи.

А если мечтаете о купании — отправляйтесь на пляж Калогрия. Золотой песок и прозрачная вода делают его одним из самых любимых на полуострове.

Тайгет — горные деревни, воздух свободы и семейные таверны

Любите природу и горы? Тогда отправляйтесь в деревни Тайгета. В Алагонии, что на высоте 1000 м, воздух пахнет сосной, а вокруг — платаны, ели и каменные дома. Доехать сюда можно за 3 часа без остановок, но лучше ехать не спеша — виды захватывают дух.

Обязательно загляните в таверну "Бакалея Маврикис" — она работает с 1879 года и славится домашней лапшой, сыром сфела и хрустящими ла-лангьями (местной закуской). А ещё здесь до сих пор действует водяная мельница, где когда-то работал дед владельца.

В деревне Нэдуса вы найдёте старинный клён, внутри которого помещается до десяти человек — настоящее чудо природы.

А напротив деревни Полини весной проходит большой праздник с музыкой и танцами — если попадёте на Пасху, загляните обязательно.

Уточнения

Калама́та Кала́ме (греч. Καλαμάτα) — город и порт в Греции, на юго-западе Пелопоннеса. Расположен на высоте 21 метр над уровнем моря, на побережье залива Месиниакоса Ионического моря, на левом берегу реки Памисоса.

Пи́лос (греч. Πύλος) — город в Греции на Пелопоннесе. Расположен на побережье бухты Наварин Ионического моря — одной из удобнейших в Средиземноморье в 40 километрах к юго-западу от Каламаты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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