Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские кафе-мороженое и кулинарии — мечта сладкоежки
Белковый суперпродукт для густых и длинных волос: добавь его в рацион уже сегодня
Подтянутое тело за пару недель: вот что советуют профессионалы
Секрет идеально чистых окон: понадобятся 3 ложки средства, о котором вы не догадывались
ГОСТ на вкус: как приготовить котлеты, как в столовой СССР
Исследования Curiosity: как открытия на Марсе могут помочь в решении проблем изменения климата на Земле
Почему кофе теряет популярность: 13% молодежи назвали главную причину
Секрет идеальной моркови: как кисель поможет избежать прореживания
Мопед в СССР — когда педали, мотор и мечта соединялись в одно

Необычный рай: как Лацио превратился в идеальное место для отдыха у воды — идеальная альтернатива морским курортам

Туризм

Лацио — это не только изумительные побережья, но и регион, который может похвастаться чистейшими водоемами, идеально подходящими для купания. По данным нового отчета региона, составленного на основе мониторинга ARPA за период с 2021 по 2024 год, озера Лацио показали потрясающие результаты.

Озера Лацио
Фото: commons.wikimedia.org by Tremej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озера Лацио

Чистота водоемов: впечатляющие цифры

Анализ данных подтверждает, что 97% озер региона имеют статус "отличное качество воды". Оставшиеся 3% по-прежнему поддерживают достойный стандарт "хорошее".

Это отличный показатель для природных водоемов, который свидетельствует о высоком уровне экозащиты региона.

Озера Лацио: от Витербо до Риети

Витербо: Вулканические озера региона радуют отличным качеством воды. Озеро Вико и озеро Больсена — самые яркие примеры.

В Больсене 27 из 28 областей получили статус "отлично", что является идеальным результатом для крупнейшего вулканического озера Европы.

Рим: В районе Кастелли Романи и Сабины находятся еще несколько озер с отличной водой. Озеро Браччано — третье по величине в Лацио — и озеро Мартиньяно получили оценку "отлично" для всех своих зон.

Латина и Риети: Озера, расположенные в этих провинциях, также демонстрируют отличные результаты. Озеро Сан-Пуото, Длинное озеро, озеро Турано и озеро Сальто — все они в полном порядке. Даже искусственное озеро Скандарелло получило оценку "отлично".

Зоны с ограничениями для купания

Несмотря на отличное качество воды, важно помнить, что купание запрещено в некоторых зонах, таких как портовые, военные и охраняемые территории, а также в местах, где наблюдаются загрязнения.

Охрана природы и постоянный мониторинг

Регион Лацио активно следит за состоянием своих водоемов, оперативно реагируя на возможные загрязнения. Однако такие события, как правило, кратковременны и часто связаны с погодными условиями.

Озера Лацио — это не просто природные памятники, но и идеальные места для отдыха и купания. Летом 2025 года жители и туристы смогут наслаждаться водоемами региона, не переживая о качестве воды.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Садоводство, цветоводство
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Рестораны СССР. Прага: мифы московского гламура и реальность ценника
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.