Необычный рай: как Лацио превратился в идеальное место для отдыха у воды — идеальная альтернатива морским курортам

Лацио — это не только изумительные побережья, но и регион, который может похвастаться чистейшими водоемами, идеально подходящими для купания. По данным нового отчета региона, составленного на основе мониторинга ARPA за период с 2021 по 2024 год, озера Лацио показали потрясающие результаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Tremej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озера Лацио

Чистота водоемов: впечатляющие цифры

Анализ данных подтверждает, что 97% озер региона имеют статус "отличное качество воды". Оставшиеся 3% по-прежнему поддерживают достойный стандарт "хорошее".

Это отличный показатель для природных водоемов, который свидетельствует о высоком уровне экозащиты региона.

Озера Лацио: от Витербо до Риети

Витербо: Вулканические озера региона радуют отличным качеством воды. Озеро Вико и озеро Больсена — самые яркие примеры.

В Больсене 27 из 28 областей получили статус "отлично", что является идеальным результатом для крупнейшего вулканического озера Европы.

Рим: В районе Кастелли Романи и Сабины находятся еще несколько озер с отличной водой. Озеро Браччано — третье по величине в Лацио — и озеро Мартиньяно получили оценку "отлично" для всех своих зон.

Латина и Риети: Озера, расположенные в этих провинциях, также демонстрируют отличные результаты. Озеро Сан-Пуото, Длинное озеро, озеро Турано и озеро Сальто — все они в полном порядке. Даже искусственное озеро Скандарелло получило оценку "отлично".

Зоны с ограничениями для купания

Несмотря на отличное качество воды, важно помнить, что купание запрещено в некоторых зонах, таких как портовые, военные и охраняемые территории, а также в местах, где наблюдаются загрязнения.

Охрана природы и постоянный мониторинг

Регион Лацио активно следит за состоянием своих водоемов, оперативно реагируя на возможные загрязнения. Однако такие события, как правило, кратковременны и часто связаны с погодными условиями.

Озера Лацио — это не просто природные памятники, но и идеальные места для отдыха и купания. Летом 2025 года жители и туристы смогут наслаждаться водоемами региона, не переживая о качестве воды.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

