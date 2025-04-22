Фертё-Нойзидлер — место, где природа и культура создают гармонию

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Культурный ландшафт Фертё-Нойзидлер, раскинувшийся более чем на 74 тысячи гектаров, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой ценность не только для Венгрии, но и для всего мира.

Фото: commons.wikimedia.org by LPLT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Озеро

Расположенный на границе Венгрии и Австрии, этот уникальный ландшафт был включен в список всемирного наследия в 2001 году в культурной категории, но не менее значимы его природные и исторические особенности.

На охраняемой территории в 74 716 гектаров находятся как природные участки Национального парка Фертё-Хансаг, так и застроенные зоны ряда населенных пунктов, прилегающих к озеру.

В числе культурных достопримечательностей — знаменитая липовая аллея и Шенкский замок в Надьценке, а также дворец Эстерхази в Фертёде, где создавал свои произведения сам Йозеф Гайдн.

В охранную зону входят такие поселения, как Надьценк, Хидегшег, Фертёхомок, Хедькё и Фертёссеплак.

Уникальная мозаичная структура местности — где степное озеро, солончаки, предальпийские холмы и тростниковые заросли сливаются в единое целое — создает идеальные условия для жизни множества видов животных. Озеро Фертё считается крупнейшим солончаковым озером Европы и важным местом обитания водоплавающих птиц: здесь можно встретить более 350 видов, включая охраняемых орланов-белохвостов и луговых луней.

Низинные луга и тростниковые массивы также служат домом для амфибий, рептилий и млекопитающих.

Район богат и культурными сокровищами. История местных деревень уходит корнями в римскую эпоху, а в Средние века регион играл важную экономическую роль. Традиционная деревенская архитектура до сих пор сохраняется, особенно в таких поселках, как Хидегшег и Фертёссеплак.

Особого внимания заслуживают и религиозные памятники: церкви XIII века — церковь Святого Андрея в Хидегшеге и храм Всех Святых в Фертёссеплаке, а также многочисленные статуи и кресты, установленные по всему региону, пишет divany.

Уточнения

Луни́ (лат. Circus) — род хищных птиц подсемейства луневых из семейства ястребиных.



