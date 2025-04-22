Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный ингредиент для идеальной хрустящей корочки на рыбе — он уже есть у вас дома
Ферментированная косметика: секрет сияющей кожи, о котором вы не знали
Загадка курантов: письмо из прошлого и скульптуры, которые никто не ожидал найти
Когда закончится угольное противостояние Донбасса? Инвесторы готовы вернуть шахты регионам
Мать Тимати о внуке Ратмире: к его воспитанию не имею никакого отношения
Загадка белых пятен: разбираемся с проблемами рассады баклажанов
Мал да злобен: почему маленькие собаки лают громче всех
Японский способ сушить бельё в ванной, который сэкономит вам кучу времени и нервов
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы

Фертё-Нойзидлер — место, где природа и культура создают гармонию

2:20
Туризм

Культурный ландшафт Фертё-Нойзидлер, раскинувшийся более чем на 74 тысячи гектаров, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой ценность не только для Венгрии, но и для всего мира.

Озеро
Фото: commons.wikimedia.org by LPLT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Озеро

Расположенный на границе Венгрии и Австрии, этот уникальный ландшафт был включен в список всемирного наследия в 2001 году в культурной категории, но не менее значимы его природные и исторические особенности.

На охраняемой территории в 74 716 гектаров находятся как природные участки Национального парка Фертё-Хансаг, так и застроенные зоны ряда населенных пунктов, прилегающих к озеру.

В числе культурных достопримечательностей — знаменитая липовая аллея и Шенкский замок в Надьценке, а также дворец Эстерхази в Фертёде, где создавал свои произведения сам Йозеф Гайдн.

В охранную зону входят такие поселения, как Надьценк, Хидегшег, Фертёхомок, Хедькё и Фертёссеплак.

Уникальная мозаичная структура местности — где степное озеро, солончаки, предальпийские холмы и тростниковые заросли сливаются в единое целое — создает идеальные условия для жизни множества видов животных. Озеро Фертё считается крупнейшим солончаковым озером Европы и важным местом обитания водоплавающих птиц: здесь можно встретить более 350 видов, включая охраняемых орланов-белохвостов и луговых луней.

Низинные луга и тростниковые массивы также служат домом для амфибий, рептилий и млекопитающих.

Район богат и культурными сокровищами. История местных деревень уходит корнями в римскую эпоху, а в Средние века регион играл важную экономическую роль. Традиционная деревенская архитектура до сих пор сохраняется, особенно в таких поселках, как Хидегшег и Фертёссеплак.

Особого внимания заслуживают и религиозные памятники: церкви XIII века — церковь Святого Андрея в Хидегшеге и храм Всех Святых в Фертёссеплаке, а также многочисленные статуи и кресты, установленные по всему региону, пишет divany.

Уточнения

Луни́ (лат. Circus) — род хищных птиц подсемейства луневых из семейства ястребиных.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Домашние животные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша Аудио 
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Загадка курантов: письмо из прошлого и скульптуры, которые никто не ожидал найти
Когда закончится угольное противостояние Донбасса? Инвесторы готовы вернуть шахты регионам
Мать Тимати о внуке Ратмире: к его воспитанию не имею никакого отношения
Загадка белых пятен: разбираемся с проблемами рассады баклажанов
Мал да злобен: почему маленькие собаки лают громче всех
Японский способ сушить бельё в ванной, который сэкономит вам кучу времени и нервов
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Путь к бомжу: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что провалила 15 кинопроб
7 признаков того, что ваша подушка давно стала вашим главным врагом
Умные дома и ИИ: как технологии меняют нашу жизнь за кулисами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.