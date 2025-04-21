Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс, который должен был вылететь из Мадрида в Будапешт, оказался в чрезвычайной ситуации после того, как в самолет ударила молния.

Фото: flickr.com by l∞senut aka Jason Foster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молнии в небе

В результате инцидента воздушное судно пришлось направить на обязательную техническую проверку, что полностью нарушило график путешествия. Самолет должен был отправиться 18 апреля в 20:15, однако из-за удара молнии и сам борт, и пассажиры оказались в сложной ситуации. К тому же у сотрудников авиакомпании завершилось рабочее время.

Некоторым пассажирам пришлось провести ночь прямо на полу аэропорта.

По информации издания Mandiner, авиакомпания каждый час информировала пассажиров о текущем статусе задержки, но лишь спустя пять часов ожидания стало известно, что из-за технических неисправностей самолет не сможет вылететь. В 2 часа ночи пассажиров уведомили, что рейс перенесен на 12:30 следующего дня — с задержкой в 16 часов от первоначального времени отправления.

После получения багажа пассажирам самостоятельно пришлось добираться до гостиницы, предоставленной авиакомпанией. По отзывам, за всё время ожидания они получили лишь один ваучер на питание номиналом 5 евро, а единственным полноценным приемом пищи стал завтрак в отеле. Особенно трудной ситуация оказалась для семей с маленькими детьми — многим из них пришлось спать прямо на полу терминала, пишет kisalfold.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

