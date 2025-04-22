Аэрофлот СССР. Как из Москвы летели во Владивосток

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В СССР перелёт через всю страну — из Москвы во Владивосток — был настоящим приключением, проверкой на терпение и выносливость.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ту-114

Почти 9 тысяч километров, минимум 8 часов полёта, а порой — с пересадками и ожиданием. И всё это под крылом самого крупного авиаперевозчика мира — "Аэрофлота", гордости советской авиации.

Какие самолёты летали

Ту-114 (1950-60-е). Первый лайнер, на котором стали летать на Дальний Восток.

Огромный, с винтовыми двигателями. В салоне — кресла, почти как в поезде, а обслуживание — на уровне ресторана. Летал долго, но комфортно.

Ил-62. Реактивный гигант, символ дальних перелётов.

Без дозаправки — до 10 000 км. Использовался и на международных маршрутах. Москву и Владивосток соединял без промежуточных посадок.

Ту-154. Более "массовый" реактивный лайнер.

Часто выполнял рейсы с одной посадкой — в Новосибирске или Иркутске. Вместимость — до 180 пассажиров. Летал быстрее, но теснее, чем Ил-62.

Маршрут и время

Прямой перелёт занимал 8-9 часов, но чаще были рейсы с посадками: Москва → Новосибирск → Хабаровск → Владивосток.

Иногда пересадка была в Свердловске, Омске или Иркутске. Время в пути с пересадками — до 16-18 часов, с ожиданием в аэропортах.

На борту: как это было

Класс один — никакой "бизнес" и "эконом", все летели вместе

Уютные кресла, иногда с подлокотниками из дерева

Обязательная конфета "Дюшес" или "Барбарис" перед взлётом

Горячее питание в металлических контейнерах: котлета, рис, салат, хлеб

Вежливые стюардессы в синих или светло-голубых костюмах

Газеты, журналы, чай в алюминиевых подстаканниках.

Билеты и доступность

Стоимость билета — около 70-100 рублей, в зависимости от года. Это почти месячная зарплата, но по профсоюзным путёвкам — дешевле. Для многих — единственный способ попасть на Дальний Восток быстро.

Перелёт "Москва — Владивосток" в СССР — это был не просто способ добраться, а целая история. Собирали сумки, прощались у трапа, слушали гул Ту-154 и чувствовали себя настоящими путешественниками.

И хоть самолёты стали быстрее и тише, в памяти многих остался тот первый полёт, с запахом керосина, котлетой на подносе и огромной страной под крылом.