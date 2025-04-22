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Архитектура, сад, сакура: это место в Риме будто сошло с гравюры укие-э

2:05
Туризм

В Риме есть место, где Восток встречает Запад, и всё вокруг словно замирает в моменте. В самом центре района Париоли, недалеко от зелёных аллей Виллы Боргезе и монументальной долины Джулия, скрывается уголок Японии — Японский институт культуры, расположенный по адресу Via Antonio Gramsci 74.

Японский сад, Рим
Фото: Вадим Савицкий
Японский сад, Рим

Маленькая Япония в большом Риме

Открытый в 1962 году, институт был спроектирован архитектором Исойей Ёсидой в духе эпохи Хэйан, но с современным акцентом.

Бетон и дерево здесь не спорят, а ведут тонкий диалог — строгость конструкций смягчается природной теплотой. Это место — не просто культурный центр, а философия, воплощённая в архитектуре и деталях.

Сад, в котором хочется остаться

Главное сокровище института — это японский сад, скрытый за зданием. Здесь можно услышать, как капает вода, как рябит поверхность пруда от лёгкого ветерка.

Весной сад превращается в настоящую поэму: цветущая сакура переносит гостей прямиком в атмосферу японского ханами.

Прогулка занимает около 25 минут, но каждое мгновение — словно медитация. Посещение возможно только по предварительной записи.

Больше, чем просто сад

Этот сад — не только эстетическое наслаждение, но и символ культурного мостика между Японией и Италией.

Благодаря гармоничному соединению японских растений и средиземноморской флоры он превращается в живую метафору диалога двух миров. Всё здесь напоминает о созерцании, тишине, глубине.

Культурный маяк в сердце Европы

Институт — это не просто красивая локация. Здесь проходят выставки, показы фильмов, лекции и языковые курсы.

Это официальное представительство Японского фонда в Токио, где каждый элемент — от бонсая до камней на дорожках — несёт часть тысячелетней культуры.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основанный в 753 г. до н. э. Рим — один из старейших городов Европы, столица древней цивилизации.

Укиё-э (яп. 浮世絵, картины (образы) изменчивого мира) — направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо. Слово укиё, дословно переводящееся как "плывущий мир", является омофоном к буддистскому термину "мир скорби", но записывается другими иероглифами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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