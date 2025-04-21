Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
Грязная форма и пятна от еды? Этот цикл стирки избавит от любых проблем
Вечером или утром: когда банан действительно полезен
Милителло: таинственная деревня, о которой заговорила вся Италия
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов

От Греции до Таиланда: эти 10 лучших пляжей мира покорили сердца туристов

0:41
Туризм

Аналитики сервиса TripAdvisor изучили рейтинг самых популярных пляжей в мире и составили топ самых лучших из них на основе отзывов заядлых путешественников.

Фуэртевентура
Фото: commons.wikimedia.org by dirkvorderstrasse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фуэртевентура

Рейтинг возглавил пляж Элафониси в Греции. Это место отличается живописными видами, чистотой и удобной инфраструктурой. На втором месте — Банановый пляж в Таиланде. А бронза досталась пляжу Игл-Бич в Арубе.

В десятку лучше вошли: Прайя-да-Фалезия в Португалии, Плайя Варадеро на Кубе, Баваро в Доминикане, Пляж Плайя де Муро в Испании, пляж Келингкинг в Индонезии и Миртос в Греции, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей
Садоводство, цветоводство
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
Грязная форма и пятна от еды? Этот цикл стирки избавит от любых проблем
Вечером или утром: когда банан действительно полезен
Милителло: таинственная деревня, о которой заговорила вся Италия
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
От Греции до Таиланда: эти 10 лучших пляжей мира покорили сердца туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.