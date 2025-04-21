От Греции до Таиланда: эти 10 лучших пляжей мира покорили сердца туристов

Аналитики сервиса TripAdvisor изучили рейтинг самых популярных пляжей в мире и составили топ самых лучших из них на основе отзывов заядлых путешественников.
Рейтинг возглавил пляж Элафониси в Греции. Это место отличается живописными видами, чистотой и удобной инфраструктурой. На втором месте — Банановый пляж в Таиланде. А бронза досталась пляжу Игл-Бич в Арубе.
В десятку лучше вошли: Прайя-да-Фалезия в Португалии, Плайя Варадеро на Кубе, Баваро в Доминикане, Пляж Плайя де Муро в Испании, пляж Келингкинг в Индонезии и Миртос в Греции, пишет "Чемпионат".
Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.
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