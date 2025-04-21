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Милителло: таинственная деревня, о которой заговорила вся Италия

1:57
Туризм

Он обошёл 19 соперников со всей Италии — от Пьемонта до Сардинии — и стал Borgo dei Borghi 2025. Победителем 11-го сезона популярного шоу на канале Rai 3 стал Милителло-ин-Валь-ди-Катания, небольшой, но невероятно атмосферный городок на Сицилии.

Милителло
Фото: web.archive.org by Branislav Fleisman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Милителло

Деревня с большим сердцем

Этот город не только очаровывает архитектурой, но и по праву входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть культурного ландшафта Валь-ди-Ното.

"Это концентрат искусства и красоты — с более чем двадцатью церквями и дворцами знати", — сказано в туристическом гиде.

Среди главных достопримечательностей — аббатство Сан-Бенедетто, третий по величине монастырь бенедиктинцев на Сицилии, и церковь Санта-Мария-ла-Ветере, основанная ещё в 1090 году.

Родина легенды

Здесь родился один из самых узнаваемых телеведущих Италии — Пиппо Баудо. Именно он когда-то прославил Милителло на всю страну.

Сегодня город продолжает радовать своих гостей: старинные здания, аутентичная кухня и спокойная атмосфера делают его идеальным местом для неспешного путешествия.

Вкус Сицилии

Местная кухня — отдельная история. В окрестностях Милителло растут кактусы опунции, а из их плодов здесь делают сладкую, густую горчицу.

Этот насыщенный сироп подают с десертами, и он по-настоящему отражает сицилийский колорит.

Кто ещё был в финале?

В числе финалистов оказались такие деревни, как Алье в Пьемонте, Айета в Калабрии, Скарперия в Тоскане, Градо во Фриули и ещё 15 участников.

Но именно Милителло смог завоевать сердца зрителей — благодаря своей истории, культуре и неповторимой атмосфере.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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