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Откройте Кери: деревня, которую время забыло, но туристы обожают

1:21
Туризм

На окраине Рима притаилась маленькая деревушка, которая стоит на скале из туфа — такая загадочная и словно из прошлого.  

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Многие ассоциируют Рим с Колизеем и Пантеоном, за его границами скрываются настоящие природные сокровища. Например, в муниципалитете Черветери есть маленькая деревушка Кери, которая насчитывает всего около 100 человек и стоит на вулканической скале из лапилли, пепла и обломков.  

Эта деревушка, основанная еще в 1236 году, расположена на высоте 150 метров над морем и окружена зубчатыми стенами. 

Добраться до нее можно по узкой, почти встроенной в камень дороге, которая ведет в исторический центр через узкий пролом.  

Помимо потрясающих видов, в Кери есть древняя церковь Богоматери, построенная в 1300 году с фресками, изображающими сцены борьбы и мифических существ. Также сохранились руины церкви Сан-Феличе, где когда-то был обезглавлен антипапа Феличе II — увы, ныне это только руины после обвала 2015-го.  

И, конечно, не стоит забывать о замке Palazzo Torlonia, который когда-то служил обороной и сейчас превращен в отель и место для мероприятий, пишет romait. 

Уточнения

Колизе́й — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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