Секреты бюджетного отдыха в Греции: как насладиться природой и историей Доусиса, не потратив лишнего

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете недорогой отдых в Греции, сочетающий в себе горы, море и вкусную еду, стоит обратить внимание на регион Доусис. Всего в 2,5 часах езды на машине от Афин открывается удивительное направление, где можно насладиться как природой, так и культурой без ущерба для бюджета.

Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золотой пляж на острове Тасос, Греция

Центром внимания становится Нафпактос — живописный прибрежный город, окружённый венецианскими стенами и пропитанный атмосферой старой Европы. Его порт с традиционными зданиями напоминает мини-Верону у моря, а пляжи Грибово и Псани идеально подходят для отдыха с видом на залив.

На холме над городом возвышается венецианский замок, откуда открываются захватывающие виды на Коринфский залив и мост Рио-Антирио — один из символов современной Греции. Сам замок является логическим продолжением исторической оборонительной системы.

Покинув Нафпактос, стоит отправиться к Голубому озеру, приморской деревне с экзотическим ландшафтом и галечным пляжем. Не менее впечатляет курорт Чилиаду, где гостей ждёт песчаный пляж и кристально чистая вода.

Для любителей тишины и природы подойдут пляжи Скалома-Мариатас и Сергула, а также островок Сверчки напротив деревушки Ханья — идеальное место для уединённого летнего отдыха.

Главный плюс региона — это низкие цены и доступность. Здесь можно вкусно поесть, насладиться природой, историей и пляжами без толп туристов. Доусис становится всё более популярным среди тех, кто ищет альтернативу массовым курортам.

Уточнения

Навпакт или Нафпактос (греч. Ναύπακτος) — город в Греции. Город расположен на северном берегу Коринфского залива недалеко от устья залива, вблизи от моста Рион — Андирион.

