Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сваха раскрыла неожиданную правду: почему Максим Аверин в 49 лет остаётся холостяком?
Советские кафе-мороженое и кулинарии — мечта сладкоежки
Белковый суперпродукт для густых и длинных волос: добавь его в рацион уже сегодня
Подтянутое тело за пару недель: вот что советуют профессионалы
Секрет идеально чистых окон: понадобятся 3 ложки средства, о котором вы не догадывались
ГОСТ на вкус: как приготовить котлеты, как в столовой СССР
Исследования Curiosity: как открытия на Марсе могут помочь в решении проблем изменения климата на Земле
Необычный рай: как Лацио превратился в идеальное место для отдыха у воды — идеальная альтернатива морским курортам
Почему кофе теряет популярность: 13% молодежи назвали главную причину

Секреты бюджетного отдыха в Греции: как насладиться природой и историей Доусиса, не потратив лишнего

1:46
Туризм

Если вы ищете недорогой отдых в Греции, сочетающий в себе горы, море и вкусную еду, стоит обратить внимание на регион Доусис. Всего в 2,5 часах езды на машине от Афин открывается удивительное направление, где можно насладиться как природой, так и культурой без ущерба для бюджета.

золотой пляж на острове Тасос, Греция
Фото: commons.wikimedia by Ronald Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
золотой пляж на острове Тасос, Греция

Центром внимания становится Нафпактос — живописный прибрежный город, окружённый венецианскими стенами и пропитанный атмосферой старой Европы. Его порт с традиционными зданиями напоминает мини-Верону у моря, а пляжи Грибово и Псани идеально подходят для отдыха с видом на залив.

На холме над городом возвышается венецианский замок, откуда открываются захватывающие виды на Коринфский залив и мост Рио-Антирио — один из символов современной Греции. Сам замок является логическим продолжением исторической оборонительной системы.

Покинув Нафпактос, стоит отправиться к Голубому озеру, приморской деревне с экзотическим ландшафтом и галечным пляжем. Не менее впечатляет курорт Чилиаду, где гостей ждёт песчаный пляж и кристально чистая вода.

Для любителей тишины и природы подойдут пляжи Скалома-Мариатас и Сергула, а также островок Сверчки напротив деревушки Ханья — идеальное место для уединённого летнего отдыха.

Главный плюс региона — это низкие цены и доступность. Здесь можно вкусно поесть, насладиться природой, историей и пляжами без толп туристов. Доусис становится всё более популярным среди тех, кто ищет альтернативу массовым курортам.

Уточнения

Навпакт или Нафпактос (греч. Ναύπακτος) — город в Греции. Город расположен на северном берегу Коринфского залива недалеко от устья залива, вблизи от моста Рион — Андирион.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Еда и рецепты
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень Аудио 
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Садоводство, цветоводство
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Рестораны СССР. Прага: мифы московского гламура и реальность ценника
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.