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Аричча: это место в Италии пахнет фенхелем и историей

2:12
Туризм

Что общего у барочной архитектуры, ароматной поркетты и древних дубов? Всё это — Аричча, деревня в холмах Кастелли Романи, где история, природа и вкус сливаются в единый ритм.

Кастелли Романи
Фото: commons.wikimedia.org by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кастелли Романи

На высоте более 400 метров над уровнем моря, Аричча застыла на туфовом отроге и смотрит на зелёные склоны Монте-Каво. Здесь даже воздух кажется напитанным памятью: город, переживший разрушения Второй мировой, не утратил свою душу. Городская структура, корни, вера — всё сохранилось. И всё живёт.

Центром притяжения становится площадь Корте, спроектированная великим Джаном Лоренцо Бернини. В её торжественной тишине возвышается Палаццо Киджи — воплощение итальянского барокко.

Рядом — церковь Санта-Мария-Ассунта, с куполом, вдохновлённым Пантеоном, и фресками Антонио Рагги. Эта церковь не давит величием — она, напротив, будто раскрывает объятия.

Прямо за дворцом раскинулся парк Киджи — 28 гектаров тишины и зелени, с аллеями, где отпечатался замысел Бернини. Здесь гуляют не спеша. Здесь слушают природу.

А чуть в стороне — монументальный мост, построенный в XIX веке. С его 59 метров открывается захватывающий вид: терракотовые крыши, холмы, а вдали — вулканические озёра. Раньше мост помнили и по трагическим историям, но теперь — это место красоты, а не боли.

Но если Аричча — это место силы, то её сердце бьётся в порчетте. Ароматной, с хрустящей корочкой, мягкой серединой и нотками фенхеля. Ради неё в сентябре сюда съезжаются на праздник — Sagra della Porchetta.

А ещё - fraschette. Простой, деревенский уют. Вино, сыр, хлеб, мясо — всё по-домашнему. Здесь вкус становится воспоминанием, а ужин превращается в историю.

Аричча — не просто деревня. Её смотрят, слушают, пробуют. А потом увозят в сердце.

Уточнения

Кастель-Гандольфо (итал. Castel Gandolfo) — итальянский город в метропольном городе Рим в районе Кастелли Романи в области Лацио. Город расположен на Альбанских холмах над озером Альбано приблизительно в 24 километрах к юго-востоку от Рима.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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