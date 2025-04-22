Розарий в Риме: история, ароматы и 40 миллионов лет ботанического наследия

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Весна в Риме сопровождается настоящим цветочным событием — муниципальный розарий вновь открыт для посещения. Сады, расположенные на холме над легендарным Цирком Массимо, приглашают гостей насладиться более чем тысячей сортов роз со всего мира. Торжественное открытие приурочено к празднованию Рождества, которое по римской традиции сопровождается буйством природы.

Фото: en.wikipedia by Sasukekun22 is licensed under GNU Free Documentation License Красная роза

Розарий будет работать ежедневно с 8:30 до 19:30 вплоть до 15 июня, давая всем желающим возможность окунуться в море ароматов и красок. Важно учитывать, что в этом году главный вход временно закрыт из-за дорожных работ, и попасть на территорию можно через Clivo dei Publicii, 3.

Этот уголок природы — настоящий ботанический калейдоскоп: ботанические, древние и современные сорта роз соседствуют в изысканной композиции. Некоторые экспонаты поражают своей историей — они произрастают на Земле более 40 миллионов лет и известны лишь специалистам.

Отдельного внимания заслуживает зона, где собраны участники престижного международного конкурса Premio Roma, проходящего здесь ежегодно. Первый конкурс состоялся в 1933 году, и с тех пор стал знаковым событием для селекционеров и любителей роз.

Муниципальный розарий Рима — не просто сад, а место, где история и природа сплетаются воедино, создавая атмосферу уюта, вдохновения и восхищения. Это одна из тех весенних достопримечательностей, которую нельзя пропустить.

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