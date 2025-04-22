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Тайна средневекового замка и Сад пяти чувств: что скрывает деревня Ивуар на берегу Женевского озера?

3:00
Туризм

Расположенная на берегу Женевского озера, деревня Ивуар гордо возвышается своими средневековыми крепостными стенами, обращёнными к озеру с изумрудными оттенками, которые меняются в зависимости от света. Классифицируемая как одна из самых красивых деревень Франции, эта небольшая средневековая деревушка предлагает прекрасный отдых, наполненный единением с природой и погружением в историю.

Деревня Ивуар
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Ивуар

Как только вы пройдёте через ворота Ивуара, вы перенесётесь на семь веков назад. Мощёные улочки и каменные дома являются свидетелями богатой истории.

Здесь царит архитектурная гармония. Цветущие фасады и плетистые глицинии смягчают суровость многовековых камней. Прогуливаясь по узким улочкам, вы сможете сфотографировать детали, которые делают Ивуар таким очаровательным: старая дверь, богато украшенный молоток, окно со статуэтками.

Средневековый замок, до сих пор находящийся в частной собственности, величественно возвышается над всей деревней. Даже если увидеть замок изнутри не представляется возможным, его внушительный силуэт остаётся изюминкой прогулки по крепостным валам. Именно с этого мыса так хорошо созерцать кристально чистые воды Женевского озера, которые простираются настолько далеко, насколько хватает глаз.

Одно из чудес Ивуара — это Сад пяти чувств. Это очаровательное пространство, созданное семьёй Смаджа в 1986 году, вдохновлено средневековыми садами. Здесь вас окутывают тонкие ароматы и яркие цвета, которые оживляют это место. Этот лабиринт растений, направленный на все пять чувств, приглашает вас к полному чувственному опыту:

  • Прикосновение к растениям с различными текстурами;
  • Запах, такой насыщенный благодаря травяным грядкам;
  • Зрелище художественных цветочных композиций;
  • Дегустация фруктов с вековых деревьев;
  • Наслаждение убаюкивающим пением птиц и журчанием воды.

В каждый период года этот сад представляет собой уникальное зрелище. Весной глициния и розы взрываются яркими красками, а осенью сияющая листва создаёт тёплую и успокаивающую палитру.

Для любителей водных развлечений в Ивуаре есть множество возможностей: круизы по озеру, паддлбординг, парусный спорт или просто купание летом. Традиционная прогулка на лодке позволяет любоваться деревней с воды — уникальный ракурс, раскрывающий всё величие укреплений.

После дня прогулок нет ничего лучше, чем попробовать знаменитые савойские деликатесы в одном из ресторанов. Филе окуня, только что выловленного в Женевском озере, сливочный тартифлет или фондю, приправленное местными травами, — в Ивуаре нет недостатка в гастрономических соблазнах.

Уточнения

Ивуар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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