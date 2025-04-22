Тайна средневекового замка и Сад пяти чувств: что скрывает деревня Ивуар на берегу Женевского озера?

Расположенная на берегу Женевского озера, деревня Ивуар гордо возвышается своими средневековыми крепостными стенами, обращёнными к озеру с изумрудными оттенками, которые меняются в зависимости от света. Классифицируемая как одна из самых красивых деревень Франции, эта небольшая средневековая деревушка предлагает прекрасный отдых, наполненный единением с природой и погружением в историю.
Как только вы пройдёте через ворота Ивуара, вы перенесётесь на семь веков назад. Мощёные улочки и каменные дома являются свидетелями богатой истории.
Здесь царит архитектурная гармония. Цветущие фасады и плетистые глицинии смягчают суровость многовековых камней. Прогуливаясь по узким улочкам, вы сможете сфотографировать детали, которые делают Ивуар таким очаровательным: старая дверь, богато украшенный молоток, окно со статуэтками.
Средневековый замок, до сих пор находящийся в частной собственности, величественно возвышается над всей деревней. Даже если увидеть замок изнутри не представляется возможным, его внушительный силуэт остаётся изюминкой прогулки по крепостным валам. Именно с этого мыса так хорошо созерцать кристально чистые воды Женевского озера, которые простираются настолько далеко, насколько хватает глаз.
Одно из чудес Ивуара — это Сад пяти чувств. Это очаровательное пространство, созданное семьёй Смаджа в 1986 году, вдохновлено средневековыми садами. Здесь вас окутывают тонкие ароматы и яркие цвета, которые оживляют это место. Этот лабиринт растений, направленный на все пять чувств, приглашает вас к полному чувственному опыту:
В каждый период года этот сад представляет собой уникальное зрелище. Весной глициния и розы взрываются яркими красками, а осенью сияющая листва создаёт тёплую и успокаивающую палитру.
Для любителей водных развлечений в Ивуаре есть множество возможностей: круизы по озеру, паддлбординг, парусный спорт или просто купание летом. Традиционная прогулка на лодке позволяет любоваться деревней с воды — уникальный ракурс, раскрывающий всё величие укреплений.
После дня прогулок нет ничего лучше, чем попробовать знаменитые савойские деликатесы в одном из ресторанов. Филе окуня, только что выловленного в Женевском озере, сливочный тартифлет или фондю, приправленное местными травами, — в Ивуаре нет недостатка в гастрономических соблазнах.
Ивуар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя.
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