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Пугающее количество: Роспотребнадзор выявил 150 опасных пляжей Краснодарского края, но в Анапу можно приезжать при одном условии

Туризм

На фоне экологической катастрофы с разливом мазута Роспотребнадзор провёл проверку потенциально опасных пляжей. Оказалось, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей в Темрюке представляют опасность.

Анапа
Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анапа

Эти пляжи будут закрыты для посетителей, однако выяснилось, что питьевая вода, пища и атмосферный воздух совершенно безопасны, поэтому туристы могут смело приезжать в Анапу и Темрюк и отдыхать, не купаясь в море.

Большинство путешественников не видят смысла приезжать в эти города и оставаться без купания в море, однако пока никто не отменил запланированные поездки в Краснодарский край в этом сезоне.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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