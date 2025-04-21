Пугающее количество: Роспотребнадзор выявил 150 опасных пляжей Краснодарского края, но в Анапу можно приезжать при одном условии

На фоне экологической катастрофы с разливом мазута Роспотребнадзор провёл проверку потенциально опасных пляжей. Оказалось, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей в Темрюке представляют опасность.

Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анапа

Эти пляжи будут закрыты для посетителей, однако выяснилось, что питьевая вода, пища и атмосферный воздух совершенно безопасны, поэтому туристы могут смело приезжать в Анапу и Темрюк и отдыхать, не купаясь в море.

Большинство путешественников не видят смысла приезжать в эти города и оставаться без купания в море, однако пока никто не отменил запланированные поездки в Краснодарский край в этом сезоне.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

