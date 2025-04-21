350 пассажиров провели вечер в отеле вместо неба: авиалайнер застрял в траве при вылете из аэропорта Мельбурн-Орландо

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вечером пятницы на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Мельбурн-Орландо (штат Флорида)произошло нештатное происшествие: авиалайнер Boeing 787-9 авиакомпании TUI Airways, направлявшийся в Бирмингем (Англия), прервал разгон и съехал с полосы, застряв в траве.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Как сообщил мэр города Мельбурн Пол Элфри, на борту находились 350 пассажиров, и, к счастью, никто не пострадал.

Что произошло

По словам мэра, командир экипажа прервал взлёт на полосе 9R из-за срабатывания тревожной сигнализации в кабине пилотов. После остановки самолёт начал выкатываться с полосы, и правая основная стойка шасси ушла в мягкий грунт за пределами ВПП.

Лайнер оказался заблокирован в травяной зоне и не смог продолжить руление самостоятельно. На место выехали сотрудники аэропорта и экстренные службы, которые организовали эвакуацию всех пассажиров с последующей транспортировкой в отели.

По информации мэра, механики и технические службы уже приступили к подготовке буксировки самолёта. После возвращения судна на твёрдое покрытие планируется его техническая проверка и возможная сертификация для нового вылета - возможно, уже на следующий день.

"Любой инцидент на борту самолёта — это стресс, и сегодняшняя ситуация показала, почему наш аэропорт по праву считается одним из лучших в сфере авиации", - подчеркнул Элфри в своём официальном заявлении.

Что известно об авиакомпании и маршруте

Борт принадлежит британскому чартерному перевозчику TUI Airways, специализирующемуся на туристических перелётах между Европой и курортами Северной Америки и Карибского бассейна. Рейс из Мельбурн-Орландо в Бирмингем является частью регулярной чартерной программы.

Пассажиров разместили в отелях поблизости, где они дожидаются новой информации о времени вылета.

Уточнения

Орла́ндо (англ Orlando [ɔːrˈlændoʊ]) — четвёртый по величине город штата Флорида и самый крупный внутренний город полуострова Флорида с населением 2 387 138 человек (2016) во всей агломерации, что делает его 24-м по величине в США, шестым по величине мегаполисом в южной части Соединённых Штатов и третьим по величине мегаполисом в штате Флорида.

