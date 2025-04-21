Неизведанная Техасская сказка: 7 уютных городков, которые вас удивят в 2025 году

6:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Техас — это не только огромные ранчо, шумные города и бескрайние шоссе. За громкими именами прячутся маленькие, полные очарования городки, которые легко упустить из виду. И совершенно напрасно. Здесь живёт история, цветёт уникальная культура, а кухня способна затмить любое гастрономическое шоу. Представляем вам семь самых недооценённых городов Техаса, в которые точно стоит заехать — особенно в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Photolitherland (talk) Chris Litherland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Исторический железнодорожный вокзал Накогдочеса

Накодочес: старейший город Техаса, утопающий в зелени

Восток Техаса туристы часто обходят стороной, предпочитая холмы и винодельни центральной части штата. Но Накодочес (читается как на-ку-до-чес) способен переубедить даже самых убеждённых скептиков.

Основанный в 1779 году, это старейший город Техаса, окружённый деревьями и закатами, от которых захватывает дух. Историкам — прямая дорога в музей Sterne-Hoya House, где останавливался сам Дэвид Крокетт. Любителям природы понравится сад азалий Ruby M. Mize — крупнейший в штате. А совсем рядом — озеро Накодочес, где можно забыться в рыбалке и тишине.

Гонсалес: место, где родилась свобода Техаса

Если Лексингтон и Конкорд — родина американской независимости, то Гонсалес — отправная точка революции Техаса. Здесь в 1830-х прозвучали первые выстрелы за свободу штата.

С тех времён город стал финансовым центром: торговля хлопком и скотом позволила построить особняки, сохранившиеся и поныне. Посетите театр Crystal (работает с 1913 года), парк Lake Wood, и, конечно, первый в штате Музейный район по истории Техаса — единственный в своём роде.

Альпайн: не только ворота в Биг-Бенд, но и культурный центр

Многие воспринимают Альпайн как «промежуточную станцию» по пути к национальному парку Биг-Бенд. Но этот город заслуживает большего внимания. Здесь нет ни торговых центров, ни Walmart, зато есть Музей Биг-Бенда, рассказывающий о дикой природе, культуре и истории Западного Техаса.

Обязательно загляните на стадион Kokernot Field, который когда-то называли «лучшим маленьким бейсбольным полем в Техасе». А после — на ужин в Line Thai Cafe: еда вкусная, а веранда уютная и домашняя.

Куэро: Индейка, Кока-кола и история медицины

Куэро — город с прозвищем «Индейочная столица мира», прославился своим фестивалем индейки в октябре. Раньше это был важный узел торговли кожей и скотом, а сегодня — настоящий культурный клондайк.

В Музее медицины и фармации Техаса можно увидеть аптечные рецепты XIX века и старинные инструменты кровопускания. А в музее Coca-Cola — редкие коллекционные предметы, которых больше нет нигде. И не забудьте про музей Чисхолм Трейл, посвящённый легендарному маршруту перегонки скота.

Олбани: меньше 2000 жителей и старейший мюзикл штата

На первый взгляд — скромный городок, но каждое лето он оживает, когда начинается музыкальное шоу Fort Griffin Fandangle, которое считается старейшим уличным мюзиклом в Техасе.

Загляните в Old Jail Art Center — бывшую тюрьму, ставшую арт-галереей, или в театр Aztec, известный своими акустическими особенностями. Олбани — это пример того, как малый город может быть сердцем большого искусства.

Порт-Айзабел: морская романтика, маяк и деликатесы

Крайний юг Техаса, Порт-Айзабел, часто остаётся в тени курортного Саут-Падре. Но зря. Это самый южный порт и город штата, с развивающейся туристической инфраструктурой и природными красотами.

Здесь расположен единственный открытый для посещений маяк на побережье Техаса, построенный до Гражданской войны. На пирсе — отличное место для наблюдения за дельфинами. А в музее истории Порт-Айзабела — фрески, экспозиции и морской дух. Для ужина рекомендуем Joe’s Oyster Bar — их по-бои и жареная рыба не разочаруют.

Глен Роуз: следы динозавров и купание в «Голубой яме»

Главная звезда Глен Роуз — это, без сомнения, парк Dinosaur Valley State Park с окаменевшими следами динозавров возрастом более 100 миллионов лет.

Но не только динозаврами славен город. Летом туристы купаются в природной лагуне Blue Hole, гуляют по живописным тропам и посещают музей Barnard’s Mill, где в прошлом располагались больница, танцзал и центр встреч. А неподалёку — атомная станция Команчи Пик, поставляющая электричество в миллионы домов.

Лулинг: лучшие рёбра в Техасе и праздник арбузов

Заканчивает наш список городок Лулинг — скромный, дружелюбный и известный на весь штат своим барбекю. Здесь работает City Market — легендарная мясная лавка с коптильней, где с 1958 года готовят рёбра и брискет, которые входят в списки лучших в Техасе.

Каждое лето, в последнюю неделю июня, Лулинг взрывается весельем — фестиваль арбузов Watermelon Thumpсобирает толпы со всего штата. Не забудьте заглянуть на Zedler Mill — атмосферное место на берегу реки с ореховыми деревьями и духом прошлого.

Иногда мы гонимся за шумными городами и знаменитыми курортами, забывая, что настоящее очарование живёт в тихих, уютных местах с историей, характером и вкусом. В 2025 году не проезжайте мимо Альпайна, Куэро или Глен Роуз — они могут стать самым ярким моментом вашей поездки по Техасу.

Уточнения

Теха́с (англ. Texas, американское произношение: [ˈtɛksəs], местное: [ˈtɛksɪz]; исп. Texas, произношение: [ˈtexas] ) — штат на юге США.

