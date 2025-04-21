$50 000 за полёт — и волна хейта: как пост CEO взорвал соцсети

4:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пользователь Emirates Airline (EK), австралийский предприниматель Джейк Басс, спровоцировал волну критики после того, как поделился в соцсетях рассказом о роскошном перелёте первым классом в Дубай, стоимостью $50 000. Его попытка превратить личное путешествие в мотивирующую притчу об успехе и выборе в жизни обернулась интернет-фурором — и не в лучшую сторону.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бизнес-класс в самолете Boeing-737

470 пассажиров, и только двое в первом классе — мы: как начался скандал

В посте, который Басс впоследствии признал написанным с помощью ChatGPT, он рассказал, что летел с отцом, подчеркнув контраст с прежними перелётами экономклассом за $1 200. В его тексте было сказано:

"Только что слетал с отцом в Дубай. Первый класс. Emirates. Полёт за $50 000. (Совсем не то, что $1 200 в экономе, как раньше.) 470 пассажиров. Только 2 — в первом классе. Мы".

Затем он провёл аналогию:

"Если пилот изменит курс всего на один градус — это изменит весь маршрут. Так и в жизни: достаточно малого поворота — и всё меняется".

Сообщение сопровождалось фото их капсул, изысканных блюд и люксовых аксессуаров на борту. Однако вдохновляющим пост оказался лишь для самого Басса.

Гламурный снобизм и обвинения в высокомерии

Интернет не оценил пафос. Под постом — сотни гневных комментариев. Басса обвинили в эгоизме, показной роскоши, надменности и "желании выдать привилегию за результат трудолюбия".

"Разница между тобой и остальными 468 пассажирами — не в выборе, а в количестве нулей на банковском счёте", — написал один из пользователей.

Многие также усомнились в реальной стоимости билета и подлинности фотографий. А затем последовал новый виток скандала.

В ответ на критику Басс предложил "разыграть билет в любую точку мира" среди подписчиков, если те подпишутся на его соцсети. Этот ход восприняли как попытку монетизировать скандал и набрать аудиторию. До публикации его аккаунт в X имел около 2 000 подписчиков, в Instagram — 8 000.

Самое удивительное — признание Басса в том, что пост был сознательно создан для провокации и вовлечения. В интервью NY Post он рассказал, что использовал ChatGPT для генерации текста:

"Я использую ИИ как инструмент, чтобы мои слова подходили под алгоритмы и становились вирусными. Это алгоритм делает меня похожим на самодовольного урода".

Он не стал отказываться от посыла, заявив:

"Я не считаю, что сказал что-то неправильное. Я поделился точкой зрения, которая заставляет людей задуматься. Это вызывает у них дискомфорт — и в этом ценность".

Моральная сторона демонстрации роскоши

История вызвала обсуждение: этично ли выставлять на показ роскошь, объясняя её "правильными решениями”? Особенно если при этом игнорируется тема финансового неравенства.

Следующий пост Басса — с наблюдениями из лаунжа Emirates, где он "смотрит вниз" на пассажиров экономкласса, — лишь укрепил мнение о его нечувствительности и снобизме.

"Выглядело так, будто он пишет: "Вы в экономе, потому что плохо старались”", — отметил один комментатор.

Несмотря на критику, Басс не извинился. В Instagram Stories он заявил, что медиаволна доказывает его правоту:

"Я что-то делаю правильно, если столько внимания. Это не привилегия — это результат. Я пять лет сидел запертым и работал. Я это заслужил".

Этот случай стал очередным примером того, как искусственный интеллект и жажда охвата превращают соцсети в театральную площадку, где привлечение внимания важнее искренности. Слова Басса — искусственные, эмоции — спорные, эффект — гарантированный. Но цена вопроса — репутация.

Уточнения

Chief Executive Officer (аббр. CEO [си-и-оу], калька с амер. англ. «главный исполнительный директор»), в брит. англ. Managing Director (аббр. MD [эм-ди]) — высшая управленческая должность, существующая в странах с западной экономической моделью (США, Великобритании и пр.).

