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Путешествие с налогом: где и сколько теперь платят туристы

6:18
Туризм

Рост мирового туризма побил все рекорды, и вместе с возвращением путешественников страны по всему миру вводят новые сборы. Туристические налоги — это уже не исключение, а новая норма. Они помогают справиться с перегрузкой инфраструктуры, сохранять культурное наследие и природу, а также перераспределять потоки туристов. Последней к этой волне присоединилась Япония, следом за США, Мексикой, Канадой, Италией, Испанией, Францией, Исландией и Таиландом.

Самолёт
Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт

Теперь планируя поездку, нужно учитывать не только билеты и отели, но и местные сборы — иногда внушительные. Ниже — обзор, как туристические налоги внедряются по всему миру.

Япония: плата за Фудзи и защита национальных символов

В 2024 году Япония приняла рекордные 36,8 млн туристов. Такой наплыв оказался тяжёлым испытанием для популярных направлений: Киото, Нара, Фудзи. В ответ власти вводят новую систему сборов: с мая 2025 года иностранные туристы должны будут заплатить 4 000 иен (около $27) за подъём на гору Фудзи — вдвое больше прежней суммы. Японцев этот налог не коснётся. Цель — ограничить массовое посещение, защитить природу и профинансировать инфраструктуру.

США: налоги в отелях как второй авиабилет

Федерального туристического налога в США нет, но в каждом штате и городе — своя система. В Нью-Йорке, например, за ночь в отеле туристы платят 14,75% налогов, включая фиксированный сбор $1.50 за номер. В Сан-Франциско действует 14% налог на временное проживание, включая Airbnb. А на Гавайях туристы могут столкнуться с налоговой нагрузкой до 17,25%.

Мексика: от добровольного взноса к обязательной плате

В штате Кинтана-Роо (Канкун, Плайя-дель-Кармен) с 2024 года Visitax стал обязательным: $13–14 должны оплатить все иностранцы старше 15 лет. В Баха-Калифорния-Сур с конца 2024 года ввели новый налог $25, ранее добровольный. Эти сборы идут на развитие туризма и охрану окружающей среды.

Канада: провинциальные и городские налоги

Канадские города устанавливают свои налоги: в Торонто — 6%, в Монреале — 3,5%, в Ванкувере — 3%. Аэропорты тоже берут свою долю: в Торонто — 30 канадских долларов, в Ванкувере — 25. Всё это — в пользу местной инфраструктуры и модернизации терминалов.

Италия: пионер в структурированной системе сборов

С апреля 2025 года Венеция первой в мире начала взимать плату с туристов на день: от €5 до €10 за вход в центр города. В Риме действует налог от €4 до €10 за ночь, во Флоренции — от €4,50 до €8, в зависимости от класса отеля. Эти средства идут на сохранение культурного наследия и городскую чистоту.

Испания: гибкая система в зависимости от региона

В Барселоне — комбинированный сбор до €7,50 за ночь, на Балеарах (Майорка, Ибица) — сезонный налог €1–4, со скидками за экологичные отели. Местные власти подчёркивают, что это способ снизить перенаселённость и поддержать баланс интересов.

Франция: прозрачность и чёткие категории

Франция применяет “taxe de séjour” — от €0,65 до €15,60 за ночь, в зависимости от места и уровня отеля. Париж, Лион, Страсбург, Прованс — везде действуют свои ставки. Все сборы чётко указаны в бронировании и идут на общественный транспорт, культуру и рекламу туризма.

Исландия: возвращение налога после пандемии

С 2024 года Исландия снова ввела туристический налог: от $2,18 до $7,20 в сутки, включая круизных пассажиров. Небольшое население и уязвимая экология требуют финансовой поддержки троп, туалетов и служб спасения в удалённых районах.

Таиланд: запланированный налог с середины 2025 года

С середины 2025 года: $8–9 для авиапассажиров, $4–5 для тех, кто приезжает по суше или морю. Сбор автоматически включат в авиабилеты. Деньги направят на страхование туристов, охрану достопримечательностей и развитие забытых регионов.

Другие страны с туристическими налогами в 2025 году

  • Греция: “налог устойчивости” €2–15 за ночь

  • Нидерланды (Амстердам): туристический налог 12,5% от стоимости номера

  • Португалия: Лиссабон — €4, Порту — €3 за ночь

  • Австрия (Вена): 3,2% от стоимости проживания

  • Венгрия (Будапешт): фиксированный налог 1 000 HUF (~€2,60) за ночь

  • Чехия (Прага): CZK 50 (~€2) за ночь

  • Хорватия: в среднем €1, молодёжь платит 50%

  • Словения (Любляна): €3,13, со скидками для молодёжи и в хостелах

Новая туристическая реальность такова: налог — это не штраф, а вклад в сохранение места, куда вы приехали. Деньги идут не в абстрактный бюджет, а на туалеты у троп, ремонт улиц, уборку пляжей, реставрацию храмов и зарплаты спасателей.

Для путешественников это означает одно: планировать поездку нужно с учётом местных сборов, как раньше — визу или страховку.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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