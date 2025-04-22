Паровоз, который переносит в прошлое: Velay Express открывает новый маршрут

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

1 мая 2025 года состоится долгожданное открытие Velay Express, самого высокого паровоза во Франции. Этот исторический поезд, который петляет по горам Верхней Луары и Ардеша, приглашает вас заново пережить золотой век железнодорожного транспорта в атмосфере ретро. Это больше, чем просто путешествие, это настоящее погружение в историю, возвращение к истокам передвижения с величием пара и великолепием захватывающих дух пейзажей.

Фото: unsplash.com by Thong Vo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рельсы

Живое железнодорожное наследие, которое предстоит открыть для себя заново

Velay Express не похож ни на один другой. Эта историческая железная дорога, открытая в 1902 году, проведёт вас по гористой местности на высоте до 1062 метров. Маршрут, который проходит 27 км между Раукулем, Тенсом, Ле-Шамбон-сюр-Линьон и Сент-Агревом, предлагает путешественникам захватывающий панорамный вид на плато Вёле. Поезд, отличающийся 3% уклоном и крутыми поворотами, является настоящим испытанием для передвижения и приключением для любителей старинных поездов.

Паровоз, управляемый ассоциацией Voies Ferrées du Velay, был тщательно отреставрирован преданными своему делу волонтёрами, что позволило сохранить его уникальное наследие. Вагоны, часто датируемые 19 веком, и вагон 1930-х годов, добавляют волшебства этому путешествию во времени.

Ожидаемое возобновление работы и насыщенная программа путешествий

С 1 мая 2025 года Velay Express возобновит работу в летний сезон. Поезда будут ходить по воскресеньям, а с 16 июля по 31 августа ещё и по средам и четвергам и субботам.

Доступные тарифы для всей семьи

Velay Express предлагает доступные тарифы, что позволяет всей семье насладиться ретро и незабываемым путешествием. Цены варьируются в зависимости от количества пройденных участков, стоимость проезда для взрослых варьируется от €16,50 до €22,00. Для детей в возрасте от 4 до 12 лет стоимость билетов варьируется от 13,50 до 19,00 евро, а семейный тариф для двух взрослых и двух детей — от 54 до 76 евро. Детей до 4 лет пускают бесплатно.

Ретро-паровоз, уникальный туристический опыт

Поезд проходит через нетронутые природные ландшафты, включая горы, леса и ущелья Линьон, откуда открывается захватывающий вид на знаковые места, такие как Мон-Мезенк и Жербье-де-Жонс. Кроме того, умеренная скорость движения поезда позволяет в полной мере насладиться каждым мгновением и каждой панорамой.

Волонтёры, увлечённые своей миссией, будут сопровождать вас на протяжении всего вашего путешествия, делясь историей железной дороги. В дополнение к обычным поездкам в течение года отмечаются специальные события, такие как рыночный поезд или поезд на Хэллоуин, и, конечно же, долгожданный поезд Санта-Клауса в декабре.

Уточнения

Парово́з — автономный локомотив с паросиловой установкой, использующий в качестве двигателя паровые машины.

