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Праздничный сюрприз: держатели карт Visa получают уникальные привилегии в парижском Диснейленде

2:12
Туризм

Держатели карт Visa имеют гораздо больше возможностей, чем просто оплачивать покупки в парижском Диснейленде: они могут получить приоритетный доступ к двум шоу в Walt Disney Studios без необходимости платить больше.

Диснейленд
Фото: flickr.com by Ashwin Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Диснейленд

Альянс между Disney и Visa, который делает стоящих в очереди людей счастливыми

Этот стратегический альянс, официально объявленный The Walt Disney Company и Visa в январе, делает Visa официальным платёжным партнёром парижского Диснейленда, а также Disney Store и Disney Theatrical Group по всему региону EMEA.

Если вы когда-либо посещали парижский Диснейленд в прошлом, вы, возможно, заметили, что American Express рекламировался как предпочтительный платёжный партнёр парка. Теперь это Visa, и это хорошая новость, потому что, вероятно, гораздо больше посетителей имеют карту Visa, чем карту American Express.

Это партнёрство заключается не только в том, чтобы приклеить маленькую табличку к каждому кассовому аппарату в парке. Оно также включает в себя конкретные преимущества для держателей карт Visa. Среди них привилегированный и бесплатный доступ на два шоу в парке для владельца карты и трёх его спутников.

Речь идет о следующих шоу:

  • Последние 3 выступления каждого дня Stitch Live (Walt Disney Studios);
  • Последнее представление каждого дня в театре Animagique (Walt Disney Studios).

Просто приходите ко входу на 10 минут раньше на Stitch Live и на 30 минут раньше на Animagique с картой Visa в руках, чтобы попасть раньше всех.

Хороший повод для знакомства с Микки и Волшебником

В настоящее время в театре Animagique Theatre идёт "Микки и волшебник", который вернулся с 20 апреля после долгого перерыва. Если у вас есть карта Visa и вы хотите открыть для себя её без необходимости часами стоять в очереди, это возможность, от которой нельзя отказаться.

Бесплатные привилегии, как правило, редкость в парижском Диснейленде, тем больше причин воспользоваться этим преимуществом, если у вас есть карта Visa.

Уточнения

Disneyland P (читается Диснейлэ́нд; до 1994 года Евро-Диснейленд; до 2009 года Disneyland Resort) — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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