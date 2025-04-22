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Неожиданные факты о Дельфах: что скрывают древние руины этого греческого чудесного места?

Туризм

Дельфы — идеальное место, чтобы зарядиться энергией. Оказавшись в этом греческом городе, вы почувствуете, что дышите по-другому, красота археологических раскопок способна очаровать и переполнить оптимизмом.

Дельфы
Фото: commons.wikimedia.org by Helen Simonsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дельфы

Согласно легенде, центр мира находится в Дельфах. Именно Зевс предоставил соответствующие доказательства, выпустив двух орлов на Восток и Запад: орлы встретились в Дельфах, так что это действительно "пуп земли", в этом нет никаких сомнений.

Не забудьте найти Толос, построенный в 380 году до нашей эры. Это круглое здание внутри святилища Афины Пронеи часто фотографируют туристы. По легенде бог Аполлон устроил здесь своё святилище, сначала убив дракона — хранителя священного кастальского источника Питона.

Обязательно наденьте подходящую обувь, так как археологический памятник находится на вершине крутого склона, который может быть скользким. Пройдите по Священному пути, который ведёт к величественному храму Аполлона и алтарю, подаренному святилищу жителями Хиоса. По пути вы также встретите "Сокровище афинян" — отреставрированный небольшой храм, построенный после победы афинян над персами.

Продолжая путешествие, не забудьте посетить старинный театр Дельф, в котором проходит несколько строго отобранных спектаклей. Особенно красивы концерты при свете полной луны.

Важной частью волшебства археологических раскопок является вид на древнюю оливковую рощу Амфисса, которая, к счастью, не была полностью сожжена три года назад, несмотря на то что 3000 из 55 000 акров были потеряны. Оливковая роща насчитывает 3000 лет жизни. Прогуливаясь по ней, вы ещё сильнее почувствуете дух старины и романтики.

Также интересен Музей дельфийских фестивалей, размещённый в двухэтажной резиденции Ангелоса Сикелианоса и Евы Палмер-Сикелиану. Дом с его привилегированным расположением и неоготическим стилем был построен между 1924 и 1926 годами и был заселён до 1933 года, когда Палмер вернулась на родину в Америку.

Ангелос Сикелианос, любитель дельфийских пейзажей, был тем человеком, кому пришла в голову идея возродить древнегреческую драму, а также играть обнажёнными на древнем стадионе. С помощью двух Дельфийских фестивалей, организованных парой, они попытались сделать Дельфы центром международного развития в области культуры и местом борьбы за мир. Эти планы оказались химерой, пара не нашла поддержки, на которую рассчитывала, они были финансово опустошены и в итоге развелись.

Историческое здание, в котором они жили, было отреставрировано Европейским культурным центром Дельф, конференц-комплекс которого расположен на западной окраине сегодняшних Дельф. Комплекс представляет архитектурный интерес, так как является типичным образцом модернизма, имеет свой парк скульптур с важными работами современных греческих и зарубежных художников. На его территории часто проходят интересные выставки.

Уточнения

Де́льфы (др.-греч. Δελφοί) — древнегреческий город в юго-восточной Фокиде (Греция), общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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