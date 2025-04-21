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Новое дыхание туризма: россияне выбирают необычные способы отдыха в 2025 году

2:06
Туризм

Традиционный пляжный отдых теряет былую популярность: всё больше россиян ищут необычные форматы путешествий. Авторские туры, оздоровительные санатории, гастрономические маршруты и поездки по железной дороге становятся новой нормой.

Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Майами

Каждый пятый мечтает сбежать из зимы в лето, а треть россиян при выборе направления в первую очередь обращает внимание на безопасность, пишет газета "Известия" по результатам исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.

В моде — уединение и природа. Глэмпинги, экобазы и природные резиденции выбирают те, кто хочет отдохнуть вдали от суеты. Всё больше туристов оценивают экологию, наличие кафе и комфортное жильё. Работа в пути также становится критерием: 25% опрошенных ищут возможность совмещать отдых с удалёнкой.

Наземный транспорт набирает обороты: 16% предпочитают поезда и автомобили. Интерес вызывает и нестандартный подход к путешествиям — каждый десятый бронирует тур в последний момент, меняет способ передвижения, пробует автодома и каучсерфинг. Россияне экспериментируют активнее: растёт интерес к нишевому туризму и необычным вариантам размещения.

Цифровизация туризма — тренд: сервис, безопасность и качественная коммуникация становятся решающими факторами. Турфирмам стоит адаптироваться и внедрять современные инструменты.

Наиболее интересные направления внутри России — Северный Кавказ (20%), Байкал и Поволжье (по 17%), Приморье, Северо-Запад и Сахалин (по 13%). Даже Арктика не осталась в стороне: 11% планируют отпуск в Мурманске или Карелии. В мае лидером стал Санкт-Петербург, за ним Сочи и Москва.

А за границей лидируют Стамбул, Минск и Токио. Китай тоже набирает обороты — интерес к нему проявили 31% респондентов.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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