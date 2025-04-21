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Яндекс Еда обновила гид: какие заведения стали лучшими в Петербурге и почему

2:12
Туризм

Яндекс Еда обновила ресторанный гид Ultima Guide для Санкт-Петербурга на 2025 год.

Ресторан
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресторан

В новую версию вошли 50 лучших заведений, отобранных нейросетью, отзывами клиентов и экспертами ресторанной индустрии. Церемония награждения прошла 16 апреля в Культурном центре "Сообщество".

Первый гид по Петербургу появился в апреле 2024-го. За год вкусы посетителей изменились, и зимой сервис снова проанализировал около 10 тысяч ресторанов города с помощью искусственного интеллекта, учитывая более ста параметров. Чтобы попасть в гид, рестораны должны быть несетевыми, находиться в Петербурге и работать больше трёх месяцев. В итоге список пополнили 281 заведение — от известных центровых ресторанов до уютных кафе в спальных районах.

Далее прошло голосование более чем 80 профессионалов и 18 тысяч пользователей. Они оценили меню, сервис, дизайн и атмосферу, а главное — блюда и их вкус. В итоге из 281 претендента, отобранных нейросетью, в гид попали только 50 лучших по результатам голосования. Методологию помогла разработать Екатерина Пугачёва, председатель жюри The World's 50 Best Restaurants в России и регионе. Результаты подтвердили специалисты компании "Яков и Партнёры".

Некоторые рестораны получили дополнительные награды: за лучший интерьер — Salone pasta&bar, за лучший сервис — Self Edge Japanese, а за популярность у пользователей — Frantsuza Bistrot. В номинации "Выбор экспертов" победил Bourgeois Bohemians, а пользователи отдали предпочтение BeefZavod.

После Петербурга гид обновится в Сочи, а ранее был представлен для Москвы. Планируют ежегодно обновлять гид и запускать его в новых городах — уже есть в Москве, Петербурге, Сочи, Красноярске, Нижнем Новгороде и Казани, пишет "Мойка 78".

Уточнения

Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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