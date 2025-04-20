600 евро за бикини: почему хорватский остров Хвар стал кошмаром для туристов

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном хорватском острове Хвар британским туристам напомнили, что нужно соблюдать строгий дресс-код, иначе можно попасть на штрафы.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блондинка топлес, загорающая на пляже

За ношение бикини или плавок вне пляжа или бассейна — штраф целых 600 евро! А если вы гуляете по центру города без рубашки — тоже накажут, штрафом в 500 евро.

Еще нужно прикрывать голову, когда заходишь в религиозные места, музеи или достопримечательности. Лора Басби, эксперт по путешествиям, советует заранее изучить местные правила и традиции, чтобы не попасть в неприятности. Лучше взять с собой шарф или куртку с длинными рукавами — вдруг захочешь зайти в церковь или музей.

Уважение к культуре и знание нескольких фраз на местном языке сделают вашу поездку ещё приятнее. Так что лучше подготовиться заранее и наслаждаться отдыхом без лишних проблем, пишет Daily Mail.

Уточнения

Бики́ни (англ. Bikini) — открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов, один из которых прикрывает грудь, другой — пах и ягодицы.

