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600 евро за бикини: почему хорватский остров Хвар стал кошмаром для туристов

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Туризм

На популярном хорватском острове Хвар британским туристам напомнили, что нужно соблюдать строгий дресс-код, иначе можно попасть на штрафы.

Блондинка топлес, загорающая на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блондинка топлес, загорающая на пляже

За ношение бикини или плавок вне пляжа или бассейна — штраф целых 600 евро! А если вы гуляете по центру города без рубашки — тоже накажут, штрафом в 500 евро.

Еще нужно прикрывать голову, когда заходишь в религиозные места, музеи или достопримечательности. Лора Басби, эксперт по путешествиям, советует заранее изучить местные правила и традиции, чтобы не попасть в неприятности. Лучше взять с собой шарф или куртку с длинными рукавами — вдруг захочешь зайти в церковь или музей.

 Уважение к культуре и знание нескольких фраз на местном языке сделают вашу поездку ещё приятнее. Так что лучше подготовиться заранее и наслаждаться отдыхом без лишних проблем, пишет Daily Mail.

Уточнения

Бики́ни (англ. Bikini) — открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов, один из которых прикрывает грудь, другой — пах и ягодицы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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