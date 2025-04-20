Шефшауэн — город, который вдохновляет художников и фотографов

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шефшауэн — красивый город в Марокко, находится всего в нескольких часах езды от Британии и считается одним из самых живописных в мире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Турист

Его называют "голубой жемчужиной Марокко" за ярко окрашенные в синий цвет домики, которые словно вставлены в горы Риф. Этот город был основан в 1471 году евреями и маврами, сбежавшими из Испании, и с тех пор его синие здания вызывают восхищение туристов. Есть версия, что синий цвет отпугивает комаров или отражает цвет моря — кто знает, может, оба варианта правдивы!

Главные достопримечательности — крепость Касба, XV века, и Большая мечеть с восьмиугольным минаретом. А еще тут устраивают ежегодный фестиваль шафрана — дорогой специи, которую используют в местной кухне, и где шеф-повара показывают свои кулинарные мастерства. В городе недорого питаться: обед из трех блюд стоит всего около 20 долларов.

И самое классное — медина, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а атмосфера там просто потрясающая! Вот такой вот маршрут — отличный вариант для тех, кто хочет полюбоваться красотами и при этом не потратить состояние, пишет The Sun.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.



